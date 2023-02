Congresso PD: Bonaccini primo in Abruzzo, ma Schlein vince a L'Aquila

All'interno del percorso congressuale del Partito Democratico in vista delle primarie del 26 di febbraio, cominciano ad uscire i risultati del voto all'interno dei circoli.

A livello regionale tra gli iscritti abruzzesi a vincere è Stefano Bonaccini, il quale su 3196 voti validi incassa 1975 preferenze, a seguire Elly Schlein con 1045 preferenze, poi Gianni Cuperlo con 114 preferenze e Paola De Micheli 62 preferenze.

Nella provincia dell'Aquila il dato però è in contro tendenza, infatti, il risultato da in testa la candidata alla segreteria Elly Schlein, che raggiunge il 58.21%, seguita da Stefano Bonaccini, che appare il favorito a livello nazionale ma in provincia si ferma al 37.72%, al terzo posto troviamo Gianni Cuperlo con il 3.58% ed in fine Paola De Micheli che si ferma allo 0.49%.

Inoltre andando a vedre nel dettaglio il dato emerso dallo spoglio, si evince che il risultato incassato da Schlein in particolare nel comune dell'Aquila è davvero straordinario e si inserisce fra i risultati più significativi che la candidata raggiunge fra i capoluoghi di regione, con un 75% che domina sul 19% della mozione Bonaccini, sul 5% della mozione Cuperlo, e sull' 1% della mozione De Micheli.

“L’affermazione di Elly Schlein in provincia dell’Aquila è assolutamente straordinaria, segno che la proposta di apertura e rinnovamento ha convinto gli iscritti del territorio” ad affermarlo sono Stefano Albano e Antonella La Gatta, coordinatori provinciali della mozione.

“La provincia dell’Aquila – hanno sottolineato Albano e La Gatta – si attesta fra i migliori risultati in assoluto del centro-sud. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a questo successo, a cominciare dai nostri comitati locali che hanno saputo trasmettere entusiasmo agli iscritti storici e alle tante nuove energie che proprio grazie al lavoro della nostra mozione e della proposta di Elly hanno deciso di avvicinarsi al Partito Democratico. Tutto ciò ci rende orgogliosi ma ci conferisce anche una grande responsabilità: quella di portare avanti l’impegno nel solco del cambiamento e del rinnovamento del partito”.

“Esprimiamo in tal senso piena solidarietà – aggiungono i due coordinatori – al gruppo dirigente del PD di Sulmona, che nella vittoria alle scorse elezioni comunali ha tracciato una linea esemplare di come il nostro partito possa tornare a vincere, a patto di tagliare i ponti col trasformismo portando avanti una linea politica chiara e netta”.

Nel commentare i dati fuoriusciti dalle operazioni di voto che hanno coinvolto gli iscritti al partito il segretario regionale Michele Fina ha dichiarato:

“Voglio ringraziare tutte e tutti coloro che si sono impegnati a rendere possibile anche nella nostra regione questa importante manifestazione di democrazia. Nel Pd questa è davvero compiuta, nel senso che si dispiega attraverso regole certe e controlli credibili. Ora saranno le primarie aperte a stabilire chi sarà il nuovo segretario o la nuova segretaria nazionale. Quello che è certo è che in Abruzzo non verrà meno il profilo unitario, di collaborazione tra tutte e tutti i militanti e dirigenti, con cui opera il Pd oramai da tre anni e mezzo. In più il percorso congressuale sarà motivo e occasione di rafforzamento di un partito che vogliamo perno di un’alleanza larga delle forze che si contrappongono all’amministrazione Marsilio, per costruire e rendere vincente l’alternativa a questo fallimentare governo regionale”.