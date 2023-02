Sicurezza: la Giunta approva il protocollo d'intesa "Mille occhi sulla città"

La Giunta comunale dell'Aquila ha approvato il protocollo d'intesa “Mille occhi sulla città” che ha l'obiettivo di rafforzare il sistema di sicurezza e controllo del territorio attraverso la collaborazione fornita dal personale degli istituti di vigilanza alle Forze dell’Ordine e Polizia municipale.

“Si tratta – ha spiegato il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – di un’articolazione di quanto previsto nel Patto per la sicurezza urbana sottoscritto tra Comune e Prefettura lo scorso anno che sarà attuata secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Questura. Implementare l’azione di monitoraggio delle situazioni di interesse rappresenta un valido supporto all’attività svolta quotidianamente dalle donne e gli uomini in divisa e un ulteriore elemento di serenità e tutela per la comunità“.

La sinergia si attuerà attraverso una costante attività di osservazione e comunicazione da parte degli operatori degli istituti di vigilanza che potranno comunicare l’eventuale presenza di persone, mezzi, situazioni meritevoli di accertamento da parte delle Forze dell’ordine o della Polizia municipale, agevolando una tempestiva azione di prevenzione o repressione di eventuali reati.

Ulteriori dettagli saranno forniti al momento della sottoscrizione dell’accordo tra Prefettura, Comune e istituti di vigilanza che, su base volontaria, sceglieranno di aderire.