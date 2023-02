Al centro della V commissione i ritardi sugli assegni di cura

All'interno della V commissione garanzia e controllo del Comune dell'Aquila, presieduta dal Consigliere Stefano Palumbo, è stato discusso il tema dei ritardi nell’erogazione degli assegni di cura per le persone con disabilità.

I consiglieri hano tentato di fare un punto su questo delicato argomento tendando di comprendere le cause di tali ritardi e cercando le possibili soluzioni.

L'assessore alle politiche sociali Laura Tursini ha spiegato, in sede di commissione, che le cause dei ritardi nell'erogazione non sono imputabili all'amministrazione comunale, bensì sono dovuti alla mancata elargizione dei fondi da parte della Regione. Inoltre ha specificasto che la situzione è stata regolarizzata per quanto riguarda i pagamenti degli assegni relativi al 2021, mentre per il 2022, non essendo ancora pervenuti i fondi regionali, il comune sta ipotizzando di anticipare la somma necessaria.

Il Consigliere Palumbo, commentando quanto discusso ha dichiarato

"Nonostante le dichiarazioni dell'amministrazione e le giustificazioni il problema esiste e ad oggi e soltanto a gennaio del 2023 sono stati trasferiti i fondi relativi all'annualità del 2021 quindi si è cercato anche di capire con quali correttivi oppure quali richieste livelli superiori si può cercare di rendere più efficiente questo processo affinché gli assegni vengano erogati nei tempi consoni. Ricordiamo che ci sono famiglie che fanno conto sulla possibilità di avere questi assegni"