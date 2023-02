Presentate in commissione Bilancio le proposte per la funzionalizzazione dei Progetti CASE

Si è svolta questa mattina la prima seduta di due commissioni relative al patrimonio abitativo del comune dell'Aquila. Dunque nella commissione bilancio si è discusso della riconversione e rifunzionalizzazione dei progetti C.A.S.E. dell'Aquila. Al centro della discussione i progetti della scuola nazionale dei vigili del fuoco e l'attivazione del centro nazionale del servizio civile universale.

"Abbiamo presentato, assieme all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione e al Provveditorato alle Opere Pubbliche questi due progetti importanti" questo è quanto ha spiegato il presidente della prima commissione Livio Vittorini " si tratta di due proposte che faranno arrivare sul territorio più di 75 milioni di euro per quanto concerne i quadri economici e che faranno arrivare più di 500.000 unità. C’è una visione chiara, da parte di questa amministrazione su come inquadrare il percorso di rifunzionalizzazione di questo patrimonio. In particolare sul Progetto C.A.S.E. la volontà è di procedere senza consumo di suolo utilizzando in maniera efficiente le tante piastre"

Proprio per quanto riguarda la riconversione dei Progetti case per il servizio civile universale abbiamo sentito ai nostri microfoni il titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila Salvo Provenzano, il quale ha definito il progetto come ambiziosissimo, inoltre ha illustrato che si articolerà in due fasi, la prima riguarderà la riqualificazione di 100 appartamenti, per i quali i lavori sono già stati appaltati e verranno consegnati entro la primavera.

Mentre la seconda fase, molto più ambiziosa, che comprende la creazione di un quartier generale e che coinvolgerà quasi tutte le aree del progetto C.A.S.E.

Attorno a questo progetto ruotano oltre 50 milioni di euro, questa fase si svilupperà a partire dalla primavera prossima fino al 2025.

"Mi sento di dire che è un progetto veramente ambizioso tanto nei numeri quanto nella prospettiva che è quella di far venire all’Aquila un Paio di migliaia di giovani a fare servizio civile. Qui la città fornirà un alloggio gratuito dove i giovani godranno della possibilità di una vita autonoma" queste le parole di Provenzano.