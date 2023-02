Ok ministeriale al piano di assistenza territoriale della Regione Abruzzo

Il Ministero della Salute e l'Agenas (l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) hanno approvato il piano dell'assistenza territoriale della Regione Abruzzo, provvedimento adottato dalla giunta regionale lo scorso 13 dicembre.

Un passaggio che, per l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, “consentirà di entrare nella fase operativa della riorganizzazione dei servizi, secondo il modello delineato dal DM77 e con il finanziamento di circa 90 milioni di euro”.

Il decreto ministeriale in questione, datato 23 maggio 2022, invitava le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ad adeguarsi a nuovi standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza territoriale, attraverso, ad esempio, lo sviluppo di strutture di prossimità, come le case della comunità (ossia hub in cui i cittadini possano accedere facilmente all’assistenza sanitaria e sociosanitaria), ma anche attraverso il potenziamento delle cure domiciliari e lo sviluppo di equipe multiprofessionali in grado di prendere in carico una persona in modo olistico, con particolare attenzione a tutti gli aspetti della salute, anche quella mentale.

L’approvazione del piano "è il riconoscimento del grande lavoro portato avanti con il Dipartimento Sanità, le Asl e tutti gli attori istituzionali del territorio, - ha affermato la Verì – che per mesi hanno collaborato al recepimento delle disposizioni del DM77, calandole in una realtà complessa come è quella abruzzese".

Oltre alla realizzazione delle case della comunità, degli ospedali di comunità e delle centrali operative territoriali, il piano dell'assistenza territoriale, prevede anche la ridefinizione dei modelli organizzativi dell'assistenza primaria e domiciliare, della salute degli anziani e delle donne, della salute mentale e delle dipendenze patologiche, dei disturbi alimentari e dell'assistenza carceraria. Viene introdotta anche la numerazione per l'emergenza territoriale 116117 che opererà in raccordo con il 118 e una serie di servizi di telemedicina che consentiranno di raggiungere anche quei pazienti che vivono in aree lontane dai principali centri urbani, nelle quali svolgerà un ruolo di supporto anche la rete delle farmacie territoriali.