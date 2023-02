"Speciale elezioni" l'approfondimento politico questa sera su LAQTV

Questa sera su LAQTV, canale 12 del digitale terrestre, a partire dalle 21:15 andrà in onda la diretta "Speciale elezioni", il programma di approfondimento politico dedicato alle elezioni regionali 2023 che hanno interessato Lazio e Lombardia.

Le operazioni di voto si sono svolte nelle giornate del 12 e del 13 febbraio e in entrambi i casi hanno portato ad un risultato che ha dato in netto vantaggio il centro destra, sancendo così la vittoria di Francesco Rocca in Lazio e Attilio Fontana in Lombardia.

All'interno del programma televisivo condotto dal Direttore Luca Bergamotto e Tommaso Cotellessa, della redazione di News-town, saranno ospiti Ersilia Lancia, quota Fratelli d'Italia e Assessore del Comune dell'Aquila e per il centro- sinistra Nello Avellani, coordinatore della Costituente del Partito Democratico "L'Aquila Domani".

Verranno commentati i risultati emersi dalla tornata elettorale e si discuterà delle prospettive future che si delineano all'interno del dibattito politico, non mancheranno riferimenti ai temi di stretta attualità.