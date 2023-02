Congresso PD: nasce il Comitato Giovani Abruzzesi per Elly Schlein

La fatidica data del 26 febbraio, giorno delle primarie aperte del Partito Democratico, si avvicina sempre più. Il dibattito fra i quattro candidati alla segreteria si infittisce ed in particolare tra i due papabili, Bonaccini e Schlein, che si rincorrono in un testa a testa a colpi dei risultati delle votazioni degli iscritti nei vari circoli.

Lui il garante della linea moderata e rassicurante, presidente dell'Emilia Romagna e argine dell'avanzata leghista nel 2020, entrato in corsa da vincitore annunciato ora si prepara alla contendersi il risultato con la rappresentante dell'altro PD.

Lei è la candidata di rottura, una giovane donna progressista fuoriuscita dal partito a causa della fase renziana e rientrata proprio in occasione del congresso.

Finora niente di nuovo, tutte cose che già sappiamo. La notizia invece è che, oltre alle varie adesione della politica locale per una mozione o per un'altra, nei giorni scorsi è stato presentato il Comitato Giovani Abruzzesi per Elly Schlein, sorto dalla volontà di tante ragazze e tanti ragazzi, provenienti dal mondo della politica e dai vari mondi della società civile, che credono convintamente nel progetto collettivo lanciato dalla candidata.

Il Comitato è stato lanciato venerdì scorso, 17 febbraio, a Montesilvano in occasione dell'incontro con l'Onorevole Chiara Gribaudo a sostegno della candidata alla segreteria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein.

Fra i componenti del comitato troviamo giovani che hanno scelto di supportare la deputata nella corsa alla segreteria nazionale perché realmente sensibile alle tematiche che hanno a cuore le nuove generazioni, a partire dalla quanto mai urgente e necessaria transizione ecologica per finire alla lotta alla precarietà lavorativa che opprime soprattutto le fasce più giovani della popolazione, che vedono quindi nella Schlein l'unica vera opportunità di poter porre al centro del dibattito politico le proprie istanze e le proprie necessità.

Di seguito i nomi dei giovani che hanno aderito al comitato e che sosterranno Elly Schlein alle primarie del 26 febbraio, tra gli altri:

Claudio Mastrangelo - Segretario regionale GD Abruzzo

Ilaria Barnabei - Vicesegretaria Regionale GD Abruzzo

Paolo Antonelli - Segretario provinciale GD L’Aquila

Francesca Dell’Osa - Vicesegretaria provinciale GD Pescara

Saverio Gileno - Segreteria regionale GD Abruzzo

Matteo Santarelli - Segretario circolo GD del Cerrano (Te) J

acopo Di Michele - Coordinatore circolo GD Teramo

Alessandro Capodicasa - Segretario circolo GD Pescara Area Metropolitana

Annachiara Di Lorenzo - Segreteria regionale GD Abruzzo

Giorgia Camaioni - Assessora comunale Mosciano Sant’Angelo (TE)

Paride Paci - Consigliere comunale Chieti

Giorgio Marcucci - Segreteria provinciale GD Chieti

Alina Carusi - Segreteria provinciale GD L’Aquila

Luca Guerrini - Segreteria regionale GD Abruzzo

Francesco Balassone - Segreteria provinciale GD L’Aquila

Roberta Laglia - Segreteria provinciale GD L’Aquila

Paolo Pratense - Segreteria regionale GD Abruzzo

Matteo Settepanella - Gd Teramo

Andrea Vecchiotti - Segreteria regionale GD Abruzzo

e ancora: Antonio Di Blasio, Walter Verrigni, Federica Fanì, Francesco Gallo, Ludovica Di Ciano, Andrea Goti, Simone Marchetti, Flavia Pirone, Federico Proterra, Eleonora Rotta, Vittorio Sarodi, Kendra Sfoglia, Umberto Tardivo, Christian Valvano, Piermario Angelini.