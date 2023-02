Paolucci e Blasioli su organigramma "Ignorare i sindacati è un atto gravissimo"

I Consiglieri regionali del Partito Democratico Silvio Paolucci e Antonio Blasioli sono intervenuti sull'organigramma relativo alla riorganizzazione dei quattro Dipartimenti della Direzione Generale presentato dalla Regione Abruzzo. I due Consiglieri hanno denunciato il mancato coinvolgimento dei sindacati nel processo riorganizzativo considerando gravissimo questo gesto, un segno di mancanza di rispetto nei confronti di un interlocutore che rappresenta i lavoratori a tutti i livelli.

"Noi stiamo con i lavoratori e con le parti sociali e chiederemo subito la convocazione della prima Commissione con il direttore generale e l’assessore e l’audizione dei sindacati, per capire cosa è successo e recuperare la concertazione mancata”, queste le parole di Paolucci e Blasioli.

“Non è ammissibile farsi una Regione a propria immagine e calare dall’alto una riforma così vasta e strategica, che coinvolge oltre alla Direzione generale dell’Ente, anche le Risorse umane, la Presidenza, lo Sviluppo economico e Turismo e il Lavoro Sociale, il tutto senza un confronto con le parti sociali – incalzano i due – Così come non si può decidere sul personale e sulla formazione senza costruire piani con gli addetti ai lavori, oltre che garanti delle regole e dei lavoratori, escludendoli perché “non c’era tempo per farlo” come si sono sentiti rispondere i sindacati dal neo assessore al Personale.

La destra si comporta come se le leggi e le buone pratiche esistenti riguardino altri e non chi governa, come se a contare sia il potere e chi lo gestisce e non la buona amministrazione”.