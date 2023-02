Palumbo su lavori in centro storico "Necessaria riattivazione del tapis roulant e redazione del piano della logistica previsto nel PUMS"

Nella giornata di ieri è stato inaugurato il cantiere per il rifacimento della pavimentazione in centro storico, in particolare nel tratto che interessa corso Vittorio Emanuele, il cosiddetto "corso stretto". Non pochi sono i disagi creati dai lavori necessari alla realizzazione dell'opera, in particolare per i commercianti.

Proprio su questo tema è intervenuto Stefano Palumbo, Consigliere comunale del Partito Democratico, il quale ha richiesto all’amministrazione comunale un’accelerazione sulla riattivazione del tapis roulant di collegamento del terminal di Collemaggio con Piazza Duomo e sulla redazione del piano della logistica previsto nel PUMS, proprio al fine di ridurre l'impatto delo scompiglio generato dal nuovo cantiere, che ostaolerà il passaggio per i prossimi mesi.

Palumbo ha sottolineato l'importanza degli interventi richiesti anche a fronte della confermata volontà della giunta di reintrodurre i parcheggi a pagamento.

Inoltre il Consigliere ha dichiarato:

"Sono sempre stato favorevole alla pedonalizzazione del nostro centro storico, ma ho anche sottolineato in ogni occasione come questo processo dovesse essere accompagnato da adeguate politiche. Non si può pensare di chiudere al traffico veicolare intere aree della città senza prima aver concertato con le tante attività commerciali le modalità di scarico delle merci, così come trovo sbagliato ripristinare gli stalli a pagamento senza incentivare sistemi alternativi di accesso alla città. "

Proseguendo nel suo intervento Palumbo ha anche fatto riferimento alla proposta avanzata dal Partito Democratico dell'Aquila di sperimentare il "trasporto quasi gratuito" con abbonamenti annuali a prezzi modici per tutti i cittadini, senza limiti reddito o fascia oraria, infatti tale proposta sembrerebbe ancor più semplice da attuare dato che l'amministrazione ha espresso l’intenzione di affidare la gestione dei parcheggi all’AMA, dunque la stessa azienda potrebbe coprire i potenziali minori ricavi della bigliettazione dagli introiti dei parcheggi.