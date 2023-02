Oggi Consiglio Comunale straordinario: cosa si discute?

È stata convocata per la giornata di oggi, mercoledì 22 febbraio, alle ore 10:00 all’interno della sala Spagnoli del Palazzo dell’Emiciclo una seduta straordinaria del Consiglio Comunale della città dell’Aquila.

Tra le questioni che verranno affrontate dall’Assise Civica troviamo quella riguardante il Pagamento spese legali ai familiari delle vittime del crollo dell’edificio in via Fossa all’Aquila, portata all’attenzione del Consiglio dalla Capogruppo de “L’Aquila Coraggiosa” Simona Giannangeli per mezzo di un’interrogazione. Su questo tema aveva fatto molto discutere la richiesta da parte del Comune del risarcimento delle spese di giudizio presentata proprio ai familiari delle vittime, si trattava del credito derivante dalle spese di giudizio che l’ente comunale vanta nei confronti degli undici ricorrenti nel processo civile che si è concluso in primo grado di giudizio il 10 ottobre 2022 per quanto riguarda il processo per il crollo dell’edificio in via Campo di Fossa il cui esito assolse il Comune dell’Aquila, da qualsiasi responsabilità condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio. L’amministrazione dopo chhe la notizia della richiesta di risarcimento venne fuori, provocando l’indignazione delle opposizioni, sostenne che si trattava di un atto dovuto senza il quale si sarebbe corso il rischio di una condanna per danno erariale.

Un’altra tematica che verrà discussa, avanzata sempre dalla Giannangeli, è la “Condanna di ogni forma di violenza maschile contro le donne iraniane ed afgane e sostegno alle loro lotte per la libertà e autodeterminazione” che verrà sottoposta, sottoforma di Ordine del Giorno al voto dei Consiglieri.

Al terzo posto troviamo l’interrogazione presentata dal Capogruppo del Partito Democratico Stefano Albano riguardo la rimozione dell’antenna di telefonia sita in via Colle San Pietro.

Dal Passo Possibile invece viene portato di nuovo al centro del dibattito politico cittadino il tema della gestione dei rifiuti agricoli da parte del Comune dell’Aquila, attraverso un’interrogazione del Consigliere Elia Serpetti. L’interrogazione nasce come argine allo smaltimento irregolare dei rifiuti agricoli, considerati “speciali” dal 2021.

Seguiranno nel dibattito due punti presentati dal Consigliere Paolo Romano del gruppo "L’Aquila Nuova”, un’interpellanza riguardante i progetti in corso alla località di Gignano e un Ordine del giorno sulla ricostruzione delle reti dei sottoservizi.

Verrà anche discusso un Ordine del Giorno della Consigliera del Partito Democratico Stefania Pezzopane su “L’Aquila capitale del Perdono e di Riconciliazione".

Altri due punti riguarderanno l’accettazione di una donazione di terreni al Comune dell’Aquila e il voto di tre deliberazioni riguardanti il “Progetto Unitario Santa Croce, Progetto Polo Amministrativo di Villa Gioia” e il “Progetto Unitario Piazza Lauretana”.

Infine, l’Assise sarà chiamata a eleggere un Consigliere comunale in seno all’Assemblea dei soggetti portatori di interesse per il Comune dell’Aquila nell’ambito dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia dell’Aquila.

Come avviene per ogni seduta del Consiglio sarà possibile assistere in presenza oppure seguire via streaming il dibattito sul canale YouTube del Comune dell’Aquila