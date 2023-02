Marsilio a Tornimparte, con Liris e Biondi

"Ieri abbiamo ricevuto la visita istituzionale del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, accompagnato dal Senatore Guido Quintino Liris e dal Sindaco della Città dell’Aquila Pierluigi Biondi, finalizzata all’ascolto delle esigenze del nostro territorio", lo ha dichiarato il Sindaco di Tornimparte, Giammario Fiori.

Durante il confronto, franco e disteso, si è parlato di quanto sia importante per i comuni montani pensare alla fiscalità regionale di vantaggio per ridurre le tasse delle imprese e dei redditi dei residenti delle aree montane.

Si è discusso di mobilità con l'ìobiettivo di potenziare il trasporto pubblico di Trasporto Unico Abruzzese e del capolinea di Villagrande.

Per quanto concerne l'offerta sanitaria si è parlato di come implementare il distretto di Rocca Santo Stefano, di cui beneficia tutta l’area ovest della Città dell’Aquila, che ha bisogno di finanziamenti per migliorare parcheggi e per realizzare opere di urbanizzazione.

Ed infine, per quanto riguarda la viabilità si è parlato di programmare finanziamenti per adeguare e potenziare tutta la Strada Provinciale 1 Amiternina che collega la Strada Statale 17 al casello autostradale di Tornimparte. Al termine dell’incontro poi è stata programmata la visita alla Chiesa di San Panfilo, affrescata da Saturnino Gatti.

"L'impegno adesso è quello di invitare di nuovo il Presidente per fargli conoscere anche gli altri gioielli storici e artistici presenti nel Comune di Tornimparte", ha detto il Sindaco Fiori.