Domenica 26 febbraio primarie del PD: dove votare a L'Aquila?

In un periodo storico in cui l'astensione tocca le stelle e in cui il disamore per la politica è largamente diffuso non è ammissibile che la partecipazione politica venga limitata dalla mancanza di informazione. Ognuno in cuor suo deciderà se prendere parte alle primarie o meno, ma non possiamo permetterci che una qualsivoglia forma di coinvolgimento venga limitata dall'impossibilità di conoscerne le modalità.

Dunque dopo questa dovuta premessa veniamo a noi. Dopo il voto degli iscritti nei circoli e dopo i dibattiti sui papabili segretari e le varie correnti domenica 26 febbraio si terranno le primarie aperte del Partito Democratico.

In corsa per la segretaria troviamo quattro candidati, due donne e due uomini con una parità di genere a cui non siamo sempre abituati nel nostro paese. Da molti quelle di quest'anno sono state definite le prime vere primarie dei democratici italiani, il primo vero congresso contendibile in cui non appare scontato il vincitore.

Il favorito fra i quattro sin dall'inizio sembrava il Presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini il quale con la sua "Energia popolare", questo lo slogan della sua campagna, fa leva sulla sua buona amministrazione in Emilia Romagna e il consenso ottenuto dalla vittoria delle elezioni regionali del 2020 in poi, quando fu eretto a simbolo dell'argine all'avanzata della Lega di Matteo Salvini che appariva inarrestabile. Niente però è scontato, il proverbio infatti dice che chi entra in conclave Papa ne esce cardinale, chissà...

La sorpresa di questo congresso è sicuramente Elly Schlein, candidata di rottura che rappresenta la frangia più radicale del partito e non solo, infatti la forza della Shlein potrebbe trovarsi proprio oltre lo steccato del partito con la possibilità di un ribaltamento del risultato emerso dal voto dei soli iscritti.

Gli altri due candidati, posizionati ormai ufficialmente al terzo e al quarto posto sono Gianni Cuperlo, esponente storico del Partito Democratico e della storia della Sinistra Italiana e Paola De Micheli già Ministra delle Infrastrutture e dei trasporti nel Governo Conte 2. Cuperlo e De Micheli rappresentano due candidature di testimonianza volte più che a competere ad arricchire il dibattito in vista di domenica prossima.

Siamo ormai agli sgoccioli, i quattro in corsa per la segreteria hanno girato il paese e incontrato i democratici sparsi per l'italia, manca solo qualche giorno e scopriremo il nuovo segretario del Partito Democratico che prenderà il posto del dimissionario Enrico Letta.

Ora vediamo come votare nel Comune dell'Aquila:

Sarà possibile partecipare alle operazioni di voto dalle 8.00 alle 20.00, sarà necessario portare con sè carta d'identità, tessera elettorale, 2 euro (se non tesserato PD)

I seggi per il comune del'Aquila saranno attrezzati nei seguenti luoghi:

• Palazzetto dei Nobili - Piazza Santa Margherita (centro)

• Sede ANCE - Via A. De Gasperi 60 (vicino Scuola Torrione)

• Paganica - Sala Civica - Via del Rio 9 • Sassa - Sede PD - Via Duca degli Abruzzi 15

• Arischia - Sede PD - Via Capo La Villa 13

Possono votare tutti coloro che hanno compiuto i 16 anni di età, per i fuorisede e gli stranieri residenti in Italia è necessario effettuare l'iscrizione su www.primariepd2023.it entro il 24 febbraio, ore 12:00.