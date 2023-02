Gianni Padovani torna in consiglio, esce Eva Fascetti

Il Tar Abruzzo da ragione a Gianni Padovani, candidato con L’Aquila 99, che entrerà in consiglio comunale al posto della candidata, con il Partito Democratico, Eva Fascetti.



Dopo molti mesi dalle elezioni comunali, viene chiarito infatti il ricorso presentato da Gianni Padovani per “la rettifica e la correzione dei risultati elettorali” per “una serie di errori ed irregolarità riscontrati nel corso delle operazioni svolte presso gli uffici elettorali di sezione che avrebbero falsato l’esito della consultazione elettorale”.



Il ricorso proposto da Gianni Padovani, difeso dall'avvocato Giuliano Lazzari, era nei confronti di Eva Fascetti, difesa dall'avvocato Carlo Benedetti, alla quale per errori di conteggio dei voti era stato assegnato il seggio al posto del candidato Padovani.

Più in generale sono stati assegnati 3 seggi di consigliere comunale alla lista del Partito Democratico e nessun seggio alla lista 99 L'Aquila.



Il Tar si esprime a favore di Gianni Padovani, in quanto "vanno quindi assegnati alla lista “99 L’Aquila” i seguenti voti aggiuntivi:

- sezione 80: 15 voti aggiuntivi

- sezione 66: 15 voti aggiuntivi, di cui 4 appartenenti alla Prima Tipologia e 1 appartenente alla Seconda Tipologia;

- sezione 63: 2 voti aggiuntivi

Per un totale di 32 voti aggiuntivi. Peraltro, quand’anche si volesse correggere il dato relativo alla sezione 80 ed assegnare i 4 voti appartenenti alla Prima Tipologia di cui alla sezione 66, la lista “99 L’Aquila” otterrebbe 19 voti aggiuntivi, sufficienti per ottenere l’assegnazione del seggio reclamato.”



La sentenza