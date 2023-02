Il Consiglio comunale si impegna al sostegno delle donne iraniane e afghane

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale, tenutasi mercoledì 22 febbraio 2023, l’Assise civica ha compiuto un altro importante passo all’interno della battaglia contro la violenza maschile.

Infatti dopo il voto unanime del 25 novembre scorso, quando tutte le Consigliere e tutti i Consiglieri manifestarono il loro assenso all’Ordine del Giorno Presentato dalla Capogruppo dell’Aquila Coraggiosa, Simona Giannangeli, con il quale Assise si impegnava a contrastare ogni forma di violenza contro le donne , ora arriva una nuova spinta in questo percorso di sensibilizzazione e militanza.

Mercoledì scorso il Consiglio ha votato di nuovo all’unanimità un altro Ordine del Giorno presentato dalla Giannangeli e sottoscritto dall’intera opposizione, questa volta la questione posta al centro dal documento riguardava la “condanna di ogni forma di violenza maschile contro le donne iraniane ed afghane e al sostegno alla loro lotta per la libertà e l’autodeterminazione”.

Questo importante gesto segna un ulteriore impegno da parte del Consiglio comunale a sostenere la petizione internazionale del CISDA (Coalizione euro-afghana per le democrazie e la laicità) denominata Stand up for change with afghan women per quanto riguarda le donne afghane e a vigilare sulle violazioni dei diritti umani delle donne sia in Afghanistan che in Iran.

“E’ stato un risultato importante” ha dichiarato la Consigliera Giannangeli “anche perché questo mio ordine del giorno ha preceduto l’iniziativa della vice presidente nazionale dell’ANCI e delegata alle Pari Opportunità, Maria Terranova, che ha invitato tutti i comuni italiani ad un’azione di condanna che li impegni ad organizzare iniziative di sostegno alle lotte delle donne in questi paesi.”

L’impegno preso dal Comune dell’Aquila con il voto a questo documento porterà ora alla promozione di attività di sensibilizzazione e di prevenzione della violenza maschile anche attraverso eventi pubblici ed azioni rappresentative sul territorio.

La Consigliera ha anche annunciato la sua partecipazione alla manifestane per la pace che si terrà venerdì 24 febbraio ore 18,30 in Piazza Regina Margherita ad un anno esatto dallo scoppio della guerra in Ucraina.