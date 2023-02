Primarie del PD: tutto quello che c'è da saper per votare nella provincia dell'Aquila

Domani, domenica 26 Febbraio 2023, si svolgeranno le primarie del Partito Democratico per l’elezione della Segretaria o del Segretario e dell’Assemblea Nazionale. Gli elettori potranno scegliere tra due candidati: Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, che hanno superato, entrambi, il voto dei congressi di circolo.

Tutti i seggi saranno aperti dalle ore 8.00 alle ore 20.00 tranne il seggio di Pacentro, che sarà aperto solo dalle 8:00 alle 13:00, e quello di Avezzano, aperto dalle 14:00 alle 20:00.

Sono stati allestiti 34 seggi in tutto il territorio provinciale, per maggiori informazioni consultare il sito www.pd-abruzzo.it. A rendere operativi i 34 seggi ci saranno circa 120 volontari.

La consultazione è aperta a tutti gli elettori, anche non iscritti al PD, che dichiarano di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni e che accettano di essere registrate nell’Albo Pubblico degli elettrici e degli elettori del PD. Per votare è richiesto un contributo simbolico di 2 euro.

Esprimendo il voto per il candidato segretario, si eleggono anche i componenti per l’assemblea Nazionale del collegio unico L’Aquila-Teramo, secondo l’ordine di lista e la percentuale di voti ottenuti.

I candidati della lista Bonaccini sono: Ermanno Natalini (AQ), Manuela Candelori (TE), Alberto Melarangelo (TE), Katia Dell’Aguzzo (AQ), Fabio Foglia (TE)

I candidati della lista Schlein sono: Ilaria Barnabei (TE), Massimo Prosperococco (AQ), Marielisa Serone (AQ), Matteo Santarelli (TE), Antonella La Gatta (AQ).

“Ringrazio i componenti della commissione provinciale per il congresso ed i rappresentanti delle mozioni” queste le parole della Presidente della commissione Emanuela Di Giovambattista “che in queste settimane hanno lavorato con abnegazione, spirito di servizio e grande collaborazione per consentire lo svolgimento di questo importante appuntamento democratico. Ringrazio, inoltre, tutti i volontari che domani si sono messi a disposizione per l’apertura dei seggi e che daranno vita insieme agli elettori ad una importante giornata di partecipazione che solo il Partito Democratico, nel nostro Paese, è capace di fare”.



Di seguito riportiamo l'elenco dei 34 quattro seggi in cui sarà possibile votare nella provincia dell'Aquila:

-Avezzano (Sede Associazione culturale Antrosano, Via R. Fucini 1)

-Balsorano (circolo PD, Piazza Baldassarre 113),

-Cagnano Amiterno (Palestra IC Don Milani, Via Amiternum 18),

-Capistrello (circolo PD, Via Roma 150),

-Carsoli (circolo PD, Via Napoli 1),

-Castel Di Sangro (Sala Polivalente, Piazza Plebiscito),

-Celano (Auditorium Fermi, Via P. Santilli),

-Collelongo (Sala Comunale, via Ara dei Santi),

-Corfinio (Museo Archeologico De Nino, Via Zambeccario),

-L’Aquila (Palazzetto dei Nobili-Piazza S. Margherita, Sede ANCE-Via A. De Gasperi, Sala Civica Paganica-Via del Rio, circolo PD Sassa-Via Duca degli Abruzzi 15, circolo PD Arischia-Via Capo la Villa 13),

-Luco dei Marsi (sede CGIL, Piazza Umberto I),

-Pacentro (Sala Comunale, Via Santa Maria Maggiore),

-Pescasseroli (Ex camera del lavoro, Piazza Vittorio Veneto),

-Pescina ( Sala Comunale, Piazza Mazzarino),

-Pettorano sul Gizio (circolo PD, Via Ponte cinque denti),

-Pizzoli (circolo PD, Corso Sallustio),

-Poggio Picenze (oratorio Presso campetto pluriuso, via della Chiesa ),

-Prata D’Ansidonia (Sala comunale, Via Provinciale),

-Pratola Peligna (circolo PD, Via Matteotti 6),

-Raiano ( Piazza Umberto Postiglione 35),

-Sante Marie (Sala Don Beniamino, Piazza Aldo Moro),

-Scanno (circolo PD, Via Abrami 23),

-Sulmona (circolo PD, Corso Ovidio),

-Tagliacozzo (Locale comunale, via Transimele),

-Tornimparte (Sala Consiliare, Via Il Corso),

-Barisciano (circolo PD, Via Pennino 5),

-Rocca di Cambio (Auditorium Jacovitti, Via Duca degli Abruzzi),

-Rivisondoli (Bar del Museo, Piazza Garibaldi),

-Castel Del Monte (Ex edificio scolastico, Via della Vittoria),

-Castelvecchio Subequo ( Sala Padre Pio, Via Roma)