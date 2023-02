Terza commissione rinviata a causa del meteo, Romano "ci vorrebbe più serietà"

Questa mattina si sarebbe dovuta svolgere la terza Commissione comunale, che ha competenze sui temi riguardanti le politiche sociali, culturali e formative, ma quest'ultima è stata rinviata a causa delle "avverse condizioni metereologiche e l’impossibilità di molti commissari a essere presenti”, questa è la motivazione addotta dal Presidente Fabio Frullo con la quale è stato giustificato il rinvio.

La seduta si sarebbe dovuta tenere a partire dalle ore 9.30/10.00 per discutere di sanità, un tema di grande rilevanza per la politica ma ancor di più per i cittadini.

Dato il miglioramento delle condizioni meteorologiche, ristabilitesi rapidamente dopo le leggere precipitazioni nevose della prima mattnata, non sono mancate le polemiche riguardo la scelta di Frullo.

Il Consigliere Paolo Romano ha infatti scritto in una nota "Mi piacerebbe sapere chi sono questi commissari" riferendosi a coloro che secondo quanto scritto dal presidente non avrebbero avuto la possibilità di essere presenti a causa della neve, e ha proseguito "Gli uffici pubblici e le scuole sono regolarmente aperti, mi pare. Ci vorrebbe po’ di serietà e tanta voglia di lavorare: al momento non le vedo."