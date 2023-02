Frullo annuncia l'arrivo di una nuova azienda in città e rivendica quanto fatto

Il Consigliere comunale con delega al lavoro, Fabio Frullo, è intervenuto sul tema della ricostruzione del tessuto economico e lavorativo del nostro territorio sottolineando quanto fatto dall'amministrazione su questo fronte. In particolare il comunicato diffuso da Frullo è volto a rivendicare il fatto che si sia riusciti a portare in città una nuova Azienda che, a regime, riuscirà ad assumere almeno 200 giovani. Questa azienda sarebbe la Hexa, che secondo quanto scritto da Frullo inizierà la sua attività tra un mese.

Hexa è un BPO (Business Process Outsourcing) specializzato nelle tematiche del Customer Care legate al credito e al cash-in, che opera per grandi player nei settori telco, energy etc. e s’insedierà nei locali del Tecnopolo a L’Aquila.

Un’azienda importante, nata nel 1989 e che, nel corso degli anni, è cresciuta fino a raggiungere un fatturato di circa 16mln impiegando 550 persone su due sedi. Per lo Start Up della nuova sede dell’Aquila, è pianificato l’inserimento di circa 100 figure professionali specializzate nell’ambito del Customer Care, numero che salirà a 200 unità a pieno regime così come ci è stato assicurato dalla proprietà con la quale siamo in costante rapporto.

"Un risultato importante che L’Aquila è riuscita ad ottenere, strappando l’Azienda alla concorrenza di altre città interessate" queste le parole del Consigliere "Un processo di ricostruzione sociale dove Hexa rappresenta solo un primo passo in quanto sono in corso incontri con amministratori delegati di altre Aziende che potrebbero arrivare nella nostra città. Continueremo quindi a lavorare in quest’ottica convinti che il lavoro sia una delle parti essenziali di questo difficile ma ambizioso processo di ricostruzione."