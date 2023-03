Azione verso il primo congresso comunale, Verini "Non ricosprirò ruoli apicali"

Venerdì 3 marzo, alle ore 17.30, presso la Sala Congressi sita nella struttura del ristorante Spapizar, Azione celebrerà il proprio congresso comunale alla presenza dell’ On Giulio Sottanelli a di altri dirigenti provinciali e regionali, per dare vita alla struttura territoriale del partito.

"Solo pochi mesi fa" ha dichiarato il Consigliere comunale Enrico Verini "avevo avuto l’incarico di coordinare il nascente movimento di Calenda attraverso la costituzione di una lista che ha concorso alle amministrative del 12 giugno, riuscendo ad eleggere un proprio rappresentante in Comune. Da quel momento, insieme a un numero di amiche e amici via via crescente, abbiamo cercato di costituire un gruppo sempre più nutrito, tanto da quintuplicare i militanti nel giro di pochi mesi fino ad arrivare ad oggi, passando anche attraverso le elezioni politiche con la nostra candidata Roberta Dell’Aguzzo che ha conseguito un risultato eccellente portando la lista ad oltre 2.400 voti nel territorio comunale con un trend positivo rispetto ai pur notevoli circa 1.700 ottenuti alle precedenti amministrative di soli pochi giorni prima."

"Il nostro gruppo" ha proseguito Verini "ha avuto il merito di offrire ripetute occasioni di incontro e discussione nella nostra città e questa presenza reale ha attirato una vera partecipazione che oggi ci permette di costituire un partito sano, molto qualificato con presenze di assoluto pregio di donne, uomini, ragazze e ragazzi."

Il primo congresso comunale servirà a dare una struttura al partito, che sarà composta da gruppi tematici, una segreteria politica e una amministrativa, un nucleo dedicato alla comunicazione, una direzione, una assemblea, un movimento femminile e uno giovanile e infine una sezione interamente dedicata ai “nuovi cittadini” provenienti da altri paesi, questo è quanto spiegato dai principali rappresentanti del gruppo politico locale.

"Il nostro lavoro sul territorio è stato soprattutto un lavoro sui temi e questo ci conferisce anche una dimensione civica a cui teniamo e che non vogliamo perdere perchè rappresenta la nostra forza; per questo motivo nella struttura del partito avremo anche professionalità esterne che, su specifici temi, ci daranno una mano ad elaborare proposte utili alla collettività e sempre saremo aperti ad ogni collaborazione senza richiedere necessariamente la tessera" con queste parole Verini apre alle colaborazioni e alle competenze civiche del territorio. Ma non manca la stoccata agli altri partiti, in particolare al Partito Democratico fresco della nuova elezione della segretaria Schlein. In particolare Verini auspica future adesioni con un invito particolare rivolto a coloro che preferiscono un partito di idee piuttosto che di ideologie.

Nel concludere il Consigliere Verini ha annunciato che nella strutturazione del partito non avrà ruoli apicali, ha giustificato questa scelta dichirando "Credo che a questo punto il partito abbia al proprio interno tante persone capaci e questa consapevolezza mi permette di potermi concentrare sulla attività di amministratore comunale che certamente diventerà più incisiva ed efficace con l’aiuto che questo ottimo gruppo potrà offrirmi attraverso un confronto che sarà quotidiano e costante".

Nel concludere Verini ha pronunciato queste parole "Qualora qualcuno voglia avvicinarci, sappia, che lo potrà fare a pieno titolo, non da ospite e che immediatamente si sentirà pienamente a casa sua. Noi crediamo in questo tipo di politica, fatta da gente che si incontra, che parla, che agisce nel concreto e non nei partiti “fluidi” che sono andati di moda e che poi però spesso si sono sgonfiati perché sprovvisti di territorio e di militanza. Porteremo avanti una politica che sarà attenta all’infinitamente piccolo, perché occuparsi del piccolo problema anche di un singolo cittadino per noi vuol dire dare attenzione alla vita di tutti e di ognuno, ma anche attenta all’infinitamente grande attraverso una visione progettuale della città che oggi manca e che va recuperata assolutamente. Con il lavoro, l’umiltà, la presenza, la costanza. I nostri valori."