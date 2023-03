D'Alessandro blasta il PD della Schlein e lancia un appelo agli scontenti

L'ex deputato ed ora coordinatore regionale di Italia Viva, Camillo D'Alessandro, lancia l'appello "ritroviamoci!".

"A coloro che hanno creduto ad un partito plurale, ai democratici della sinistra riformista,ai liberali, ai cattolici democratici e socialisti, tradizioni cancellete domenica dalle primarie del PD, a tutti dico: ora RITORVIAMOCI !" Queste le parole di D'Alessandro, il quale ha lanciato la campagna acquisti dopo l'esito delle primarie PD.

"Nei prossimi giorni terremo una assemblea regionale aperta al contributo di diversi mondi e del civismo orfano di rappresentanza. Ci siamo persi e dispersi, ora è arrivato il momento di ritorvarsi, contro nessuno, ma per costruire ciò che serve all'Abruzzo ed al Paese. Lanceremo "RitorvarSI" ad Avezzano, nel cuore dell'Abruzzo, e sarà solo un primo appuntamento. Quanto accaduto nelle primarie nel PD è molto più profondo delle analisi che si stanno susseguendo in queste ore. A sinistra l'ultimo partito organizzato in isciritti e circoli è saltato, rischia di diventare una sorta di salotto culturale dove i passanti hanno messo alla porta i tesserati. In Abruzzo la maggioranza tra isciritti e cittadini ha votato per Bonaccini ed ora sono considerati apparato più o meno gradito."

"Chiaramente" prosegue il coordinatore di Italia Viva "ci sono ripercussioni immediate e diventa più difficile concepire alleanze alle comunali con il PD, dove quasi sempre il Movimento 5Stelle o non c'è o fa liste contro, per poi trovarci un altro PD alle regionali nell'asse Schlein-Conte, nella ridotta populista, a cui non iteressa vincere ma escludere. Allora vale sempre. Penso a Teramo oggi, ma a Pescara domani fino alle regionali, solo per fare alcuni esempi. Vediamo cosa accade, ma avverto la responsabilità di mettere in campo iniziativa politica per non disperderci, per ritorvarci "

"La politica - conclude D'Alessandro - nasce nella notte dei tempi poroprio per il bisogno fondante le comunità di ritovarsi dentro la complessità, per non smarrirsi. Tocca a noi ora e RitrovarSI non sarà un appuntamneto isolato. Vedrete "