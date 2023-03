Marsilio esulta per il rinvio del voto per lo stop ai motori termici

Il Presidente dela Regione Abruzzo, Marco Marsilio, è intervenuto sulla decisione di rinviare in Parlamento Europeo a data da destinarsi il voto definitivo dullo stop ai motori termici a partire dal 2035.

Marsilio ha ringraziato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per l'impegno profuso al fine di rinviare questo voto "affossando" la legge che avrebbe portato allo stop delle auto a disel e benzina, misura che Marsilio ha definito "sbagliata e pericolosa, che obbligando tutta l’industria automobilistica a passare all’elettrico avrebbe provocato un disastro economico, con conseguenze sociali pesantissime".

Per il Presidente le ripercussioni avrebbero colpito in modo particolare anche l'Abruzzo, ha infatti spiegato "il distretto produttivo della Val di Sangro (e non solo) rischiava di perdere migliaia di posti di lavoro, come anche i sindacati hanno più volte denunciato.

Il governo ha ascoltato i nostri allarmi, che io ho portato in Europa nell’ambito dell’Alleanza delle Regioni per l’Automotive. Finalmente si torna a ragionare su uno sviluppo veramente sostenibile, sulla neutralità tecnologica (chi l’ha detto che solo le batterie elettriche abbattono le emissioni?), rimettendo al centro la tutela del lavoro e della competitività delle nostre imprese". Così ha concluso il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.