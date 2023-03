Il Partito Democratico sull'onda delle primarie riapre il tesseramento

Uno dei primi provvedimenti della nuova segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, è stato quello di riaprire la campagna di tesseramento al fine di tentare di far entrare nel partito coloro che si sono entusiasmati nella campagna delle primarie e per il loro esito, inoltre Schlein confida con ogni probabilita in una ricongiunzione con frange della sinistra e del campo progressista che nel corso della sua vita il PD ha perso ma che ora la segretaria vuole andare a "ricercare nel bosco", per utilizzare una forma bersaniana.

Di certo la priorità del nuovo PD è andare a saldare un rapporto solido e duraturo con coloro che hanno consentito alla Schlein di avere la meglio su Bonaccini, ovvero quella fetta di popolazione che pur non essendo iscritta si è riconosciuta ed ha scommesso sulla proposta della giovane deputata ed ha contribuito a ribaltare il voto dei soli iscritti.

Secondo molti il Nuovo PD dell'era Elly infatti non si trova a dentro il PD bensì oltre il lo steccato del partito, in mezzo a quella società delusa da un centro sinistra che troppo spesso ha tradito e si è tradito. Ancora non sappiamo se quest'opera riuscirà alla segretaria e al suo team, di certo non sarà cosa da poco, se eleggere questa segretaria non era facile compiere ora la missione che le è stata affidata e che si è scelta sarà ben più complesso.

Sta di fatto che come è stato già annunciato il tesseramento è di nuovo aperto e dunque è possibile sin da ora effettuare l'iscrizione al Pd per il 2023.

"Abbiamo bisogno di rafforzare il Partito e far entrare energie nuove." queste le parole del responsabile dell'organizzazione del PD Abruzzo Daniele Marinelli "Per questo chiediamo al popolo del Pd, al popolo delle primarie, a tutte e tutti i simpatizzanti di entrare e partecipare a questa nuova storia. Il Pd Abruzzo sarà da subito in campo per supportare le attività dei circoli, favorire e promuovere le attività e le iniziative a sostegno del tesseramento".

Staremo a vedere se davvero l'entusiasmo per la Schlein era solo un'infatuazione passeggera o un'occasione per tornare ad impegnarsi mettendoci la faccia.