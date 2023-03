Sanità, stanziati fondi su edilizia. Il Pd protesta: "per L'Aquila solo poche briciole"

Via libera da parte della Conferenza Stato-Regioni ai fondi per la costruzione di nuovi ospedali ad Avezzano, Lanciano e Vasto e per la realizzazione della centrale operativa del 118 dell'ospedale dell’Aquila. Ma a L’Aquila sarebbero spettate poche briciole. E’ quanto denunciato dal consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci.



“Si tratta delle solite bugie della destra, se loro considerano nei 50 milioni che avrebbero annunciato ieri sera i soldi che sono stati stanziati per ricostruire gli edifici danneggiati dal sisma ci possiamo mettere di tutto e quindi anche i soldi stanziati in passato. Ma non è così, la verità è che su 400 milioni di euro stanziati in competenza per ristrutturare e costruire ospedali pubblici, a L’Aquila toccano sempre le briciole. Sono sempre i soldi previsti per la costruzione della centrale unica del 118 che c'erano quando eravamo pure noi a governare la regione Abruzzo, in aggiunta hanno messo soltanto i soldi stanziati sul covid hospital.” dichiara Pietrucci.



“Mentre le altre città avranno ospedali nuovi, L’Aquila si troverà ancora con un ospedale in difficoltà” aggiunge il consigliere.



Per Pietrucci “il sindaco Biondi con le sue dichiarazioni ha dimostrato di aver fatto la scelta di stare dalla parte della bandiera politica e non della città”



Quello che ad oggi chiede il Partito Democratico è di stanziare i fondi necessari per avere un ospedale nuovo, che vada anche incontro ai costi energetici elevati del San Salvatore.