Il partito di "Azione con Calenda" elegge segretario Angelo Mancini.

Si è tenuto a L’Aquila il primo congresso della sezione comunale di Azione, il partito che ad oggi esprime nel Consiglio Comunale il consigliere Enrico Verini e che sta lavorando nel territorio con grande lena per costituire il partito unico che vede insieme moderati e liberali che non si riconoscono nell’ideologia degli attuali partiti di destra o di sinistra.

Una giornata di lavoro che ha concluso i lavori portati avanti in numerosi incontri e che ha restituito un organigramma ben definito e organizzato, che resta aperto ad ogni ulteriore collaborazione All’unanimità è stato eletto Segretario Comunale Angelo Mancini che con generosità si è messo a disposizione della città per condividere i valori democratici, europeisti e popolari che il partito esprime.

Vice Segretario Comunale Roberta Dell’Aguzzo, candidata per Azione già alle scorse elezioni politiche, che ha saputo tessere una importante rete di rapporti nel territorio garantendo risultati lusinghieri. Presidente dell’Assemblea è stata eletta Roberta Gargano, proveniente dal mondo civico e nota alla comunità per le numerose battaglie intraprese in favore del territorio.

Eletti nel Direttivo, oltre al Consigliere Comunale Enrico Verini, Alessandra Leone, Paolo Gliubich, Francesco Baldassarre, Stefano Caranfa, Maria Pia Carelli, Silvano Sgammotta, Giorgio Paravano, Daniela Cococcia, Gaetano De Luca, Federico Di Leo, Giuseppe Baiocchetti, Laura Mattiozzi, Jean Felice Di Pasquale, Fabiano Ettorre, Giovanni Di Pietro, Caterina Giangiuliani, Donatella Liberatore, Ennio Molina, Gianluca Ostili, Maria Assunta Masci, Mariana Muntean, Mariella Riccobono, Valter Aloisi, Andrea Salustro, Gianfranco Torlone, Maggiorino Vacca, Andrea Votta, Giorgio Bracaglia, Gianluca Marrocchi, Guido Tarquini, Riccardo Cicchetti, Paolo Tacconi, Generoso Ludovici, Orlando Cetrullo, Giorgio Ciocca, Roberto Cioni, Renato Di Stefano, Alvio Vespa, Vincenzo Ruscio, Antonio Matarelli e Luca Centi, oltre quaranta persone che si mettono a disposizione dei cittadini aquilani e dei territori contigui coordinate dal Segretario Amministrativo Massimiliano Pieri e dal Coordinatore esecutivo Daniele Mingroni Azione L’Aquila si propone un’attività politica fatta di proposte concrete e attualizzabili con obiettivi precisi e ben definiti.

A tale scopo si sono formati gruppi di lavoro su diverse tematiche: Commercio coordinato da Alfredo Murgo, indipendente cooptato per la grande esperienza nel settore; Sanità coordinato da Federico Di Leo e Maria Pia Carelli; Innovazione con Roberto Cioni e Giorgio Ciocca; Industria coordinato da Claudio Capodiferro; Urbanistica coordinato da Alessio Anzuini; Turismo con Giuseppe Baiocchetti; Sociale con Giorgio Bracaglia, Giuseppe Baiocchetti e Francesco Falancia; Nuovi Cittadini con Damerio Corniel, Mariana Muntern, Michela Haidu e Genny Ngucas; Piccoli Comuni con Vincenzo Ruscio, Alvio Vespa, Antonio Matarelli, Gianluca Marrocchi; Ambiente coordinato da Roberta Dell’Aguzzo; Frazioni coordinato da Generoso Ludovici; Viabilità Gianluca Marchetti; Scuola e Università con Linda Ciammola e Maria Pia Riccobono;

inoltre è stato eletto Tesoriere Silvano Sgammotta e porta voce del gruppo comunicazione Gino Di Carlo, la responsabilità dei Giovani di Azione è stata data a Roberto Martella. Azione L’Aquila è aperta a tutti i cittadini che vogliono partecipare attivamente a migliorare il territorio nel quale viviamo e le condizioni delle persone che fanno parte della nostra Comunità, aperta a coloro che non sono più rappresentati dagli attuali partiti in campo o che non lo sono mai stati come nel caso dei nuovi cittadini arrivati a L’Aquila da altri Paesi.