Cratere 2016: deroga al numero minimo di studenti per classe fino al 2029

Grazie all'approvazione dell'Odg sul Decreto sisma tutti gli istituti scolastici che rientrano nel cratere del sisma del 2016, non solo quelli inagibili, potranno godere della deroga al numero minimo di studenti per formare le classi fino al 2029.

Tale provvedimento nasce per facilitare e stimolare la rinascita dei territori colpiti dal terremoto e arginare l'emorragia di trasferimenti che spesso si verifica nei territori colpiti da emergenze improvvise. Conservare gli istituti scolastici e difenderli è un modo per poter puntellare il tessuto sociale dei territori continuando a garantire quei presidi imprescindibili che sono le fondamenta della ricostruzione immateriale.

A rivendicare tale disposizione è la deputata marchigiana della Lega Giorgia Latini, la quale in seguito all'approvazione dell'Odg in questione ha dichiarato:

"Abbiamo cpndotto una battaglia durata anni e portata avanti insieme ai sindaci delle aree terremotate. La ferita aperta nel 2016 in Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria deve essere ricucita e dimenticata. Le nostre scuole sono un presidio fondamentale per far ritornare le famiglie in questi luoghi e non possono essere lasciate vuote”.