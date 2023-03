Fausta Bergamotto, bene donne ai vertici, ma c'è ancora da fare. Il ministro Adolfo Urso, oggi l'emissione di francobollo celebra le donne imprenditrici

"Credo che sia importante aver colto questa opportunità, la data dell'8 di marzo" con l'emissione di un francobollo dedicato e "celebrare in questo dicastero mostra quanto le donne possono fare per l'economia italiana": "abbiamo voluto evidenziare quanto importante, per l'economica italiana, tanto più in un momento di transizione, sia il ruolo delle donne imprenditrici, che sono aumentate negli ultimi anni, ma siete ancora poche rispetto a quello che potete fare per l'economia italiana e per la società. Per aumentare impresa Italia e' necessario aumentare impresa donna e l'occupazione donna, qui ci sono i margini maggiori di crescita del nostro paese".

Lo afferma Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, in occasione della presentazione del francobollo Donne Imprenditrici davanti a ua platea di donne rappresentanti delle associazioni imprenditoriali delle imprese. Il ministro sottolinea il ruolo della sottosegretaria Fausta Bergamotto, che ha lavorato alla realizzazione del francobollo ma che non ha solo la delega alla filatelia, ma anche la delega sulle crisi di impresa e sugli incentivi, "lei e' impegnata in prima linea sulle crisi delle imprese, questo forse le donne lo sanno fare meglio degli uomini, essendo quelle che nei momenti di crisi scendono in campo".

"Oggi è una giornata importante,un 8 marzo particolarmente straordinario per quanto riguarda almeno il nostro paese perché aldilà di Giorgia Meloni presidente del consiglio però il pensiero va anche alla presidente della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, ma anche a Elly Schlein che il nuovo segretario donna del partito maggiore di opposizione. Quindi io penso che se soltanto ci guardiamo indietro di qualche anno, non c'era nessuna donna in queste posizione, questo mi sembra un buon risultato anche se c'è molto da fare". Lo afferma Fausta Bergamotto, sottosegretaria al Ministero delle Imprese e del Made In Italy . "Il mio pensiero lo voglio dedicare a circa 130 milioni di ragazze nel mondo - aggiunge - alle quali non è concesso neanche il diritto allo studio e quindi diritto ad una vita migliore".

Titolare della delega sulle crisi di Impresa, Bergamotto, sollecitata a margine sull'osservazione del Ministro Urso, secondo il quale le donne sarebbesono pronte a scendere in campo quand'è un momento di crisi, dice:"la donna ha probabilmente una maggiore sensibilità a quelle che sono le problematiche sociali e quindi anche nei tavoli di crisi economica. Probabilmente presta una maggiore attenzione, ma questo è il mio pensiero, esclusivamente il mio pensiero: almeno io sono così, presto tanta attenzione a quella famiglia di quella persona che sta rischiando il posto di lavoro e quindi chiaramente mi dedico con molta passione e anche devo dire con tanta emotività"

Sull'ex Ilva, per esempio, la scorsa settimana il decreto-legge è diventata legge e quindi abbiamo giá messo le basi per un intervento di carattere economico". continua la sottosegretaria, Fausta Bergamotto, è vero che si tratta "soltanto di un primo intervento, adesso procederemo con un accordo di programma tra governo, regione, enti locali e parti sociali per un rilancio di tutto il settore siderurgico che risulta essere un asset strategico del paese e quindi stiamo lavorando su questo per il rilancio di tutto il settore e ovviamente Acciaierie d'Italia ne è l'elemento portante per cui lavoriamo su questo fronte. Giá il decreto legge ha posto le basi per poter procedere speditamente su quel fronte", ha concluso.