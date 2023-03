Infrastrutture e sviluppo economico, oggi l'evento di Carispaq e Regione Abruzzo

Si è svolto questa mattina, nella sede della Fondazione Carispaq, l'evento "Ambrosetti Abruzzo", alla presenza del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio e di oltre venticinque rappresentanti di aziende del territorio abruzzese facenti parte del Club Ambrosetti.



"Infrastrutture e scelte strategiche per la competitività dell'Abruzzo, oltre la pandemia e la crisi geopolitica" è questo il tema al centro dell’evento.

Un appuntamento per affrontare i temi caldi per lo sviluppo socio-economico del territorio regionale.



“Con i nuovi fondi ci sono tante opportunità, iniziative importanti in campo ma vogliamo ascoltare però dalle imprese quali sono dal loro punto di vista le altre ulteriori esigenze. La pandemia ce la stiamo lasciando alle spalle, anche se molte imprese hanno subito il contraccolpo di catene produttive che si sono interrotte o profondamente modificate. Noi abbiamo sostenuto con oltre 200 milioni di interventi l’economia del territorio durante la pandemia ora dobbiamo guardare al futuro e gettare le basi della dei prossimi anni” dichiara il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.



“Il Paese secondo il mio punto di vista sta affrontando bene questa fase economica e ci sono prospettive di crescita che sono certificati anche dagli organismi internazionali, poi l’economia, i rapporti con l'Europa incoraggiano quindi ci sono le condizioni per poter chiedere anche al mondo del privato e alle aziende di concorrere a questo sforzo e di progettare il futuro” conclude Marsilio.



Presente all’evento anche Danilo Di Matteo, responsabile per Marche, Umbria, Abruzzo e Molise per The European House-Ambrosetti: “decisamente un’opportunità importante per le aziende, come diceva il presidente Marsilio. L’Abruzzo si è dimostrata sicuramente una ragione resiliente e adesso è il momento di essere agili, flessibili, aperti e connessi con il mondo”



“Oggi una dei temi del nostro incontro è proprio quello della connettività, in modo che questa regione possa guardare con ottimismo verso il mondo nuovo alle imprese. L'agenda delle imprese è quella di rafforzare il consolidamento della struttura patrimoniale ma non solo, l'apertura delle imprese, attraverso sempre di più il concetto di filiera” aggiunge Danilo Di Matteo.