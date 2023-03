Ospedale San Salvatore, Pietrucci chiede visita ispettiva

Una richiesta di visita ispettiva al San Salvatore ed una convocazione della V Commissione consiliare Garanzia e Controllo del Comune: sono questi i primi passaggi istituzionali intrapresi dal Consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci e dal consigliere comunale Stefano Albano riguardo le gravi condizioni in cui versa l’ospedale del capoluogo di regione.



Dopo le critiche mosse da Pietrucci rispetto alle poche briciole di denaro destinate al San Salvatore dei quasi 500 milioni messi sul piatto dalla Regione, i consiglieri tornano all’attacco data la mancata risposta del primo cittadino Pierluigi Biondi.



Un disegno secondo i consiglieri che ha l’obiettivo di smantellare l’ospedale del capoluogo.



“Oggi abbiamo risorse al contrario del 2017, oggi ne abbiamo quasi il triplo ed è assurdo che non ci siano i soldi per il San Salvatore” spiega Pietrucci.



“E’ uscita una classifica mondiale la World best hospital, dove vengono analizzati 128 ospedali per 28 paesi e in questa classifica non c’è il San Salvatore. L’unico ospedale del capoluogo di regione non presente nella classifica. Chiedo a Biondi di andare a vedere come si trovano i reparti del San Salvatore, a distanza di 14 anni dal terremoto non è normale avere questo ospedale” conclude Pietrucci.