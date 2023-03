Le quote abruzzesi del nuovo PD: tante presenze. Fina tesoriere Nazionale

Si è svolta nella giornata di ieri, domenica 12 marzo, la prima assemblea nazionale del Partito Democratico dopo l'elezione della nuova segretaria Elly Schlein uscita vincitrice dalle primarie del 26 febbraio.

"La Forza della Comunità, per le persone, per il pianeta" questo il titolo della giornata, che è stata caratterizzata dall'entusiasmo dell'inizio di un nuovo percorso che promette di avere al centro i temi del lavoro, delle problematiche legate ai mutamenti climatici, dei diritti civili, delle disuguaglianze e delle questioni di genere. Temi che troppo spesso vengono utilizzati come esche utili ad acchiappare voti e consenso ma sui quali troppo di frequente non si cambia granché.

L'augurio per il paese e per tutti noi è di non vedere disattese anche questa volta le promesse di un cambiamento di approccio, di metodo e di prospettive.

La notizia che colpisce però in maniera più immediata il nostro territorio riguarda le quote aquilane e abruzzesi all'interno del "nuovo" Partito. Infatti, L'Aquila è stata particolarmente presente nella seduta e nell'assegnazione dei ruoli.

Il primo fra gli aquilani a far capolino all'interno della discussione della giornata di ieri è stato Massimo Prosperococco intervenuto nel dibattito fresco della sua elezione come membro dell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico per la mozione Schlein. Nel suo intervento Prosperococco ha sottolineato l'importanza del parlare agli ultimi, lo ha fatto partendo da una metafora sportiva legata al rugby che recita "I fondamenti sono questi: avanzare passando la palla indietro e dare sostegno a chi sta avanti da dietro". Ha portato all'interno della discussione i temi legate alle nuove povertà, alle famiglie con disabilità gravi, a coloro che ha bisogno di assistenza ed ha invitato ad uscire dalle stanze della politica per andare avanti tutti insieme prendendosi cura degli altri.

La seconda aquilana che si è fatta notare è stata invece Stefania Pezzopane che è stata eletta all'interno della direzione nazionale. Pezzopane, già deputata, esponente politico di lungo corso e attualmente consigliera comunale nel comune dell'Aquila ha così commentato la nuova nomina:

"Sono emozionata e commossa, quello che mi è stato affidato è un incarico autorevole di direzione politica che porterò avanti con tutta me stessa. Quando sono stata raggiunta dalla bella notizia della mia elezione, mi sono uscite le lacrime. È un riconoscimento prestigioso, mi da tanta nuova energia ed è un segnale importante per L’Aquila e l’Abruzzo e per me come persona e come dirigente. Ringrazio quindi Stefano Bonaccini e tutto il Comitato nazionale di Energia popolare. Ringrazio l’intera assemblea nazionale che mi ha votata. È sicuramente un nuovo inizio da ieri per la nostra comunità Democratica e bisogna coltivare la speranza ed impegnarsi con umiltà e passione per questo nuovo percorso."

Ma la sorpresa più grande ha riguardato un altro personaggio della politica abruzzese e aquilana, ovvero il senatore e segretario regionale del PD in Abruzzo Michele Fina. Infatti, quest'ultimo, uomo fedele di Schlein, unico fra i segretari regionali a sostenerla dalla prima ora, schieratosi in maniera chiara anche quando la partita di Elly sembrava una causa persa, è stato nominato durante l'assemblea di ieri tesoriere nazionale del partito. Un incarico prestigioso e di grande responsabilità. Di certo un riconoscimento per la fedeltà dimostrata all'impresa ma anche un pesante onere da portare avanti.

Inoltre, altri due abruzzesi che si sono fatti notare sono Claudio Mastrangelo e Emanuele Felice che faranno compagnia alla Pezzopane all’interno della direzione nazionale.

Insomma, un nuovo inizio a cui non possiamo che fare il nostro in bocca al lupo. Un in bocca al lupo al Partito Democratico, a chi porterà il peso delle responsabilità e al paese tutto.