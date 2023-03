Lavori in corso. Verini e Padovani denunciano disordini nella gestione dei cantieri

Ormai è un dato di fatto che il centro storico è ostaggio di una cantierizzazione ad oltranza, necessaria per il rifacimento delle pavimentazioni di Piazza Duomo e del corso “Stretto”, ma presente anche dinanzi alla Basilica di Collemaggio per la manutenzione del manto erboso del Piazzale antistante alla chiesa. A questi cantieri, attualmente all'opera, a breve si aggiungeranno quelli che riguarderanno Via Verdi, Piazza del Teatro, e Piazza Chiarino.

La questione ha creato non poche polemiche, ma anzi un notevole malumore in particolare fra i commercianti che si sono visti fortemente penalizzati dalle chiusure alla viabilità e gli imedimenti dovuti ai lavori in corso. Ovviement tutti sappiamo che è una notizia positiva l'avvio di un cantiere, in particolare di questi cantieri che daranno una nuova immagine della città, ma, come hanno messo in evidenza i Consiglieri comunali Enrico Verini e Gianni Padovani, probabilmente la gestione di questi cantieri necessita di una più attenta valutazione di impatto sulle tempistiche e sulla grandezza dei lotti perché, come scrivono i due "così si rischia seriamente di bloccare la città per troppi mesi e, di conseguenza, si rischia di penalizzare il commercio proprio nei periodi in cui tradizionalmente gode dei maggiori incassi."

Per quanto riguarda i ristori, che dovrebbero alleviare il peso di tali "disturbi" arrecati ai commercianti al momento non c’è alcuna certezza né sull’ammontare né sulle tempistiche né, in definitiva, sulla loro reale sussitenza. Desta inoltre preoccupazione la mancanza diffusa di notizie certe sui tempi previsti, sulla progressione e sulla definizione dell’entità dei lotti.

I Consiglieri inoltre hanno fatto notare che il commercio ha bisogno di programmare, di acquistare in anticipo le merci in previsione delle vendite. Ha bisogno di certezze che oggi mancano. Per questo motivo è necessaria una azione di massima pubblicizzazione di come evolverà la situazione nei prossimi mesi e, a tal fine, hanno richiesto al Presidente della Commissione Garanzia e Controllo la convocazione di una apposita seduta per poter visionare i contratti in essere e quelli in itinere al fine di rendere noti tutti i termini alla città e per eventualmente proporre correttivi tesi a mitigare gli effetti ad oggi così impattanti sui cittadini e sul commercio cittadino.

Nel concludere i Consiglieri hanno fatto palesare un po’ di rammarico alludendo al fatto che una pianificazione più condivisa avrebbe potuto prevedere una modalità di avanzamento lavori meno aggressiva e più in linea coi reali bisogni della città.

"A pensar male si farà anche peccato, ma la sensazione che si cerchi solo una stagione di tagli nastri nell’imminenza delle elezioni regionali, costi quel che costi, è forte, fortissima" Queste le parole di Verini e Padovani.