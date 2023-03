Riduzione Tari per commercianti, famiglie numerose o con disabili

Il Consiglio comunale ha dato il via libera al bilancio di previsione 2023-2025 da oltre 640 milioni di euro. Fra gli emendamenti approvati troviamo una riduzione della Tari per attività commerciali ricadenti nelle aree del centro storico interessate dai lavori, abbattimento della tassazione per famiglie numerose o in cui sono presenti persone con disabilità, fondi per Opere pubbliche e del Fondo complementare al Pnrr per le aree colpite dal sisma 2009, maggiore equità fiscale tra i contribuenti.

Inoltre, tra gli emendamenti approvati vi è anche un emendamento, a firma del sindaco Pierluigi Biondi, con il quale vengono assegnate delle risorse alla società sportiva San Gregorio Calcio, il cui presidente, Massimo Cinque nei giorni scorsi è stato vittima di una rapina nel corso della quale i malviventi hanno sottratto delle somme destinate proprio allo svolgimento delle attività della squadra che milita nel campionato di Prima categoria.

Per il sindaco Biondi e il vicesindaco Daniele si tratta di una manovra volta ad alleggerire il carico fiscale per le famiglie e le imprese attraverso un ampliamento della base imponibile grazie al recupero dell’evasione fiscale.

Proprio riguardo questo tema i due amministratori hanno ricordato che dal 2017 a oggi, sono stati recuperati oltre 3 milioni dal gettito ordinario sulla Tari, riferiti a oltre cinquemila utenze fino ad oggi sconosciute al fisco.

“Pagare più per pagare meno non è solo uno slogan” queste le parole di Biondi e Daniele in una nota congiunta “ma un’azione costante che ci consentirà di poter programmare ulteriori riduzioni strutturali anche sull’Imu nonostante L’Aquila sia il capoluogo di provincia, tra quelli abruzzesi, con l’aliquota più bassa”.

Sempre sul fronte Tari l’aula ha dato il via libera ad altre tre proposte emendative, approvate all'unanimità:

-per l’annualità 2023, sarà previsto uno sgravio del 50% per tutte le utenze non domestiche riferite alle attività che in nel centro cittadino ricadono in zone in cui sono in corso lavori di riqualificazione urbana. Il provvedimento riguarderà quanti non abbiano avuto accesso alle forme di sostegno previste dalla legge regionale 32/19, finalizzata a dare ristoro alle imprese commerciali ed artigiane interessate da cantieri e opere pubbliche e private legate alla ricostruzione post terremoto.

-Sconto sulla Tari 2023, inoltre, anche per le utenze domestiche, nello specifico del 30%, e che interesserà nuclei familiari numerosi (oltre 4 componenti) con Isee non superiore ai 20mila euro e quelli che al loro interno contano un disabile, minore o comunque con una invalidità superiore al 75% e in possesso di certificazione rilasciata dalle strutture competenti.

-Ammonta a 180 milioni di euro, inoltre, la somma stanziata per le Opere pubbliche in città e nelle frazioni, che si aggiungono agli oltre 170 impegnati per le iniziative finanziate con il Fondo complementare per le zone colpite dal terremoto del 2009 e del 2016/17, cui è previsto un ulteriore incremento di economie in entrata per 37 milioni destinati a finanziare nuovi progetti.

“Oltre alle agevolazioni già attuate in passato e tuttora in essere – destinate a famiglie, aziende, società sportive, attività ricettive e imprese – abbiamo voluto dare un segnale importante, per fornire risposte concrete e immediate a quelle fasce di popolazione e agli operatori economici in maggiore difficoltà. L’amministrazione ha mostrato grande attenzione nei confronti della comunità e una significativa capacità di ascolto e propensione all’individuazione di soluzione alle numerose problematiche che si presentano n una realtà complessa e in continuo mutamento come la nostra” hanno concluso il sindaco e il vice sindaco.