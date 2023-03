Dall'amministrazione provinciale interventi riguardanti edilizia scolastica, viabilità e patrimonio nell’area aquilana

“L’Amministrazione Provinciale dell’Aquila ha finanziato importanti interventi riguardanti edilizia scolastica, viabilità e patrimonio, ricadenti nell’area aquilana”. Lo dichiarano il vicepresidente con delega edilizia Vincenzo Calvisi e la consigliera con delega viabilità Gabriella Sette.

“A seguito della recente variazione al bilancio 2023-2025, vengono impegnate risorse per la costruzione di una nuova palestra a servizio del liceo scientifico “A. Bafile” in zona Colle Sapone, per un investimento complessivo di 2,2 milioni di euro, mentre 80 mila euro sono stati destinati alla realizzazione di un laboratorio agro-alimentare a servizio dell’Istituto Scolastico “O. Colecchi”. Per il restauro degli arredi storici del palazzo ex Prefettura, individuato come prossima sede della Provincia una volta terminati i lavori in corso, sono state stanziate risorse pari a 207 mila euro”.

Sul fronte della viabilità sono stati previsti finanziamenti pari a 968 mila euro per il rifacimento di piani viabili ammalorati della S.R. 577 e della S.P.2 del Lago di Campotosto, 660 mila euro dedicati ai lavori sulla S.P. 11 e sulla S.P. 9 della zona Subequana, inoltre 350 mila euro sono stati destinati alla demolizione del ponte sul fiume Aterno in zona Molina, di recente crollato, cui farà seguito lo stanziamento di ulteriori risorse per la ricostruzione.

“Intendiamo così proseguire sul solco delle risposte concrete – concludono gli amministratori provinciali - con interventi che vanno incontro alle esigenze del comprensorio, in linea con il programma di mandato del presidente Angelo Caruso ed in raccordo con i sindaci del territorio”.