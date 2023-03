Tornimparte: respinta mozione di sfiducia verso il presidente del Consiglio Comunale

“Nella seduta di ieri il Consiglio Comunale di Tornimparte ha respinto, in maniera netta ed inequivocabile, la mozione presentata dal capogruppo di minoranza Ferdinando Carducci” lo scrive in una nota il Presidente del Consiglio Comunale, Giacomo Carnicelli, che prosegue: “Per ovvie ragioni di opportunità ho ritenuto di inserire all’ordine del giorno la mozione, per quanto densa di anomalie, formali e procedurali, che proponeva di impegnare il Sindaco a portare in discussione, nella prossima seduta consiliare, le mie dimissioni, dimissioni che, sia ben chiaro, io non ho mai dato né ho intenzione, ad oggi, di dare. Ho ritenuto di invitare i colleghi della minoranza ad onorare il mandato dei Cittadini in virtù del quale siamo chiamati a lavorare in Consiglio Comunale per migliorare le proposte della maggioranza suggerendo soluzione alternative che siano a “saldo zero” per i cittadini Tornimpartesi. E non proponendo la realizzazione di opere, peraltro, già previste o in corso di realizzazione, attraverso l’accensione di nuovi mutui, come è avvenuto nella recente discussione sull’approvazione del Bilancio in cui l’unico emendamento della minoranza è stato, appunto, la proposta di accensione di un mutuo (tra l’altro in un momento svantaggioso dal punto di vista dei tassi d’interesse) che avrebbe rappresentato un inutile fardello per i Tornimpartesi di domani”

"Sono, infine, amareggiato per le dimissioni, anticipate ieri dal capogruppo Ferdinando Carducci, della Consigliera di minoranza Jessica Ferrante che si aggiungono a quelle date lo scorso maggio dall’ex capogruppo Angelo Sarra, ben consapevole che un gruppo di minoranza così poco legato al mandato elettorale sia un enorme disvalore per l’azione del Consiglio Comunale, che è la massima espressione di una Comunità”

“Ringrazio per il sostegno, umano prima che politico, il Sindaco Giammario Fiori ed i colleghi Consiglieri di maggioranza che mi hanno confermato la fiducia” conclude Carnicelli “ed auspico, per il futuro, discussioni consiliari vive e propositive che diano un effettivo valore aggiunto al nostro bellissimo Territorio”