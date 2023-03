La Boschi ad Avezzano per l'assemblea regionale di Italia Viva "RitrovarSi"

La Deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi sarà in Abruzzo Lunedi 20 marzo, parteciperà infatti all'assemblea regionale "aperta" di Italia Viva Abruzzo, che si svolgerà ad Avezzano alle ore 17:30, presso la Sala Irti.

"RitrovarSI" è il titolo della manifestazione immaginato dal coordinatore regionale di Italia Viva Camillo D'Alessandro, che sarà coordinata da Maria Ciampaglione e Paolo Romano.

"Più che un titolo è un appello per rompere l'assenza di inziativa nel dibattito regionale e per metterci in cammino. La nostra sarà una assemblea aperta agli amministratori locali, ai movimenti civici, alle relatà associative. "

L'obiettivo di questa assemblea è allargare il partito guardando ai delusi di altri percorsi, ritrovare energie comuni, costituirsi in iniziativa politica, condividere riflessioni e azioni da fare. "RitrovarSI in un progetto comune abruzzese che si occupi innanzitutto di Abruzzo" queste le parole utilizzate da D'Alessandro. Proprio al fine di allargare la partecipazione e di aprire il partito a nuovi volti D'Alessandro ha lanciato questo appello:

"Si tratta di RitrovarSI con l'impegno civico diffuso e che va reso protagonista se non disperso in mille rivoli dove ognuno attinge quando ha bisogno, a loro dico: facciamo insieme ! In Italia ed in Abruzzo manca un pezzo di offerta politica che può fare la differenza.

Nella mia relazione lunedì prossimo sarò chiaro, da oggi l'appello a tutti di RitrovarSi, ORA!

L'esito del congresso del PD da un lato, il deterioramneto ormai irrisolto di Forza Italia, anche nella nostra Regione, ci consente di ritrovare tanti uomini e donne che non hanno più casa, ma ai quali non dico entrate in casa nostra, come ospiti, ma di costruirla insieme

Lanceremo delle proposte forti e si parte. Davanti a noi, nei prossimi mesi, abbiamo un lavoro parallelo: la costruzione del nuovo partuto unico dei liberali, riformisti e popolari abruzzesi, e dall'altro il lavoro che va fatto subito per le regionali. Non so come evolverà dalla foto del palco della CGIL, ritengo che Calenda sia stato serissimo e con grande coraggio ha parlato il linguaggio della verità. Di sicuro non ci sarà, per quanto ci riguarda in Abruzzo, nessuna foto con Marsilio e i suoi alleati.

Mariana Elena Boschi è la prima a credere che non può nascere nulla senza territorio, dove c'è il lavoro della politica che torna e costruisce. RitrovarSI è il primo appuntamento, ma è solo l'inzio, sarà una iniziativa itinerante. Si parte dal cuore dell'Abruzzo, dal centro della Regione. Solitamente siamo abituati a vedere le grandi manifestazione che fanno rumore sulla costa. Noi abbaimo scelto le aree interne, perchè non c'è solo un Abruzzo, ma la nostra storia ha declinato il nostro territorio sempre al plurale, noi siamo gli "Abruzzi" Tutto il territorio regionale va rappresentato". Così ha concluso il coordinatore regionale di Italia Viva