AQ, ok della giunta al Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche

La giunta del Comune dell’Aquila ha approvato il primo Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, il cosiddetto Peba, ed ha trasmesso la delibera al Consiglio comunale per il varo definitivo.

In questa prima versione, il Peba si concentra su determinate zone della città individuate come aree di particolare interesse: il centro storico, il polo universitario di Coppito, via Leonardo da Vinci ed il comando della polizia municipale. Nelle fasi successive, sarà esteso ad ulteriori aree del territorio.

“L'iter – hanno spiegato il sindaco Pierluigi Biondi e il vicesindaco con delega alla Ricostruzione pubblica Raffaele Daniele – è stato piuttosto complesso, per via della pandemia che ha rallentato gli incontri e i confronti per raggiungere questo primo traguardo. La città e il territorio devono poter essere usati da tutti, - hanno continuato - senza alcuna esclusione".

Il Consiglio comunale aveva dato il via libera al documento preliminare del Peba nella seduta del 15 novembre 2019, successivamente l’ufficio comunale del Disabiliy manager era stato chiamato a redigere il Piano, attraverso una ricognizione generale dei beni comunali presenti sul territorio, l'analisi dei bisogni, la stesura di schede analitiche sulle problematicità da attuare e l'individuazione delle aree di interesse.

Due anni fa erano stati programmati diversi incontri con la cittadinanza, annullati, però, a causa dell'emergenza sanitaria da covid-19; tuttavia, il documento preliminare era stato diffuso per raccogliere proposte e segnalazioni.

Ad oggi, arriva l’approvazione da parte della giunta. Manca adesso il via libera definitivo da parte del Consiglio comunale.