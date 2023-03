Regione: soddisfazione bipartisan per i traguardi raggiunti nell'ambito della cultura

A margine della seduta odierna del Consiglio regionale, sia il presidente dell’Assise Lorenzo Sospiri che i Consiglieri del Partito Democratico Antonio Blasioli, Silvio Paolucci, Dino Pepe, Pierpaolo Pietrucci hanno espresso soddisfazione riguardo i lavori svolti e i risultati portati a casa, in particolare per quanto riguarda l’ambito della cultura. Il Presidente ha addirittura parlato di una “pagina storica” per la regione Abruzzo ma anche dai democratici non mancano di sbilanciarsi e utilizzano espressioni enfatizzanti e di grande entusiasmo parlando di "traguardo storico"

I provvedimenti a cui gli esponenti del Consiglio fanno riferimento riguardano in particolare tre temi.

Il primo è quello della lotta alla mafia, infatti proprio oggi, nella giornata che celebra le vittime della mafia, è stata approvata la Legge che sancisce la partecipazione della Regione Abruzzo al Premio nazionale Paolo Borsellino che ha ricevuto la benedizione dell’ex magistrato Giuseppe Ayala.

“Con questo testo” ha dichiarato Sospiri “abbiamo voluto dare il giusto e doveroso contributo a una manifestazione che, da oltre 30 anni, porta avanti un grande progetto di sensibilizzazione verso le giovani generazioni alle quali dobbiamo tramandare i valori e il ricordo di coloro che hanno lottato e lottano contro ogni forma di mafia”.

Il secondo provvedimento a cui si fa invece la promozione del patrimonio culturale abruzzese per la quale si è arrivati all’approvazione, dopo un lavoro durato 2 anni, della “Disciplina del sistema culturale regionale” che mette ordine e semplifica un variegato complesso di norme, rendendo più lineare un settore chiave per l’Abruzzo.

In riferimento al percorso che ha portato all'approvazione di tale provvedimento i Consiglieri dem hanno dichiarato "Nel percorso in Commissione abbiamo adottato un approccio costruttivo, accogliendo favorevolmente le proposte correttive della maggioranza rispetto ad alcuni errori in fase iniziale, frutto di disaccordi e malintesi che avevano portato alla presentazione di due differenti progetti di legge. Siamo così riusciti ad ottenere l’inserimento di importanti misure grazie anche all’ascolto degli operatori del settore, come nel caso delle biblioteche regionali, il cui ruolo, trascurato nel corso degli ultimi anni, esce sicuramente rafforzato da questo testo."

L’ultimo provvedimento per il quale è stato espresso il grande orgoglio riguarda l’approvazione della legge relativa alla celebrazione della 50esima edizione del Premio Flaiano che celebra e onora l’opera di un illustre figlio di questa terra. La legge che è stata approvata era stata promossa dal consigliere Pd Antonio Blasioli e condivisa da tutte le forze politiche, nonché proprio dal Presidente del Consiglio regionale Sospiri, grazie a quest'ultima è stato stanziato un contributo economico essenziale per consentire l’adeguata organizzazione della manifestazione fondata nel 1973 da Edoardo Tiboni e ora portata avanti dalla Fondazione che porta il suo nome grazie all’impegno della Presidente Carla Tiboni, tra serate dedicate alle premiazioni in ambito letterario, televisivo e cinematografico, proiezioni e presentazioni, impreziosisce la programmazione culturale dell’estate regionale e pescarese.

Dall'opposizione però oltre che la soddisfazione arriva anche lo stimolo a fare di più, viene richiesto infatti attendiamo uno scatto decisivo da parte della Giunta Marsilio sull’attuazione della legge relativa alla promozione del patrimonio culturale abruzzese approvata stamane, per fare in modo che le disposizioni normative non restino soltanto buoni propositi. Come ad esempio la Film Commission che dopo 4 anni in cui non si è riusciti a dare corso alla legge approvata nella scorsa consiliatura dal centrosinistra, approvando la norma, grazie all’articolo 68 potrà finalmente essere istituita. Inoltre si richiede che al “Programma Triennale dei beni e delle attività culturali”, previsto nell’articolo 8, siano garantite risorse idonee agli sforzi compiuti da tutto il sistema culturale abruzzese. Risorse che saranno necessarie per la città abruzzese della cultura, gli itinerari culturali, i cammini, i parchi letterari, il già citato sistema bibliotecario regionale, l’editoria regionale e la promozione della lettura, gli interventi nel settore del cinema, dell’audiovisivo, gli spettacoli dal vivo, il teatro, nonché per il patrimonio culturale regionale materiale (sistema museale, siti Unesco, archivi) e immateriale (tradizioni, feste, lingue e dialetti).

"Senza dubbio, la collaborazione in questo ambito tra maggioranza e opposizione ha condotto a buoni risultati. Manterremo alta l’attenzione affinché vengano rispettate le previsioni legislative e valorizzato il lavoro dei tanti abruzzesi e non che mantengono vivo il sistema culturale regionale nel suo insieme”. Queste le parole dei Consiglieri del PD