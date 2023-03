Fondi del 4% e Programma ReStart: il PD aquilano chiede chiede chiarezza su strategie e futuro

Assemblea aperta promossa dal Partito Democratico aquilano a Palazzo Fibbioni, per riprendere il filo di quella che è stata, sta essendo e dovrebbe essere la programmazione dei fondi del 4% - Programma ReStart, destinati a dare nuovo slancio al tessuto socio economico dell'Aquila post sisma 2009.

Nel corso dell'incontro Nello Avellani e Giovanni Lolli hanno anzitutto ricostruito la cornice storica e politica dentro la quale si decise di attivare la misura del 4%, facendo poi un rapido report di quanto fu messo in campo a livello di concertazione (con l'attivazione di un tavolo ad hoc per discutere con tutti i portatori di interesse), assegnazione e spesa delle risorse.

Fino al 2019 risultavano approvati 25 interventi, che cubavano 222 milioni di euro, di cui quasi 186 assegnati.

Dopo di che - è stato evidenziato nel corso dell'assemblea - negli anni successivi (caratterizzati da un governo di centrodestra alla guida sia della Regione Abruzzo che della città dell'Aquila) gli interventi a valere sui fondi del 4% si sono andati via via dirandando, perdendo di incisività.

Da una ricognizione effettuata dai Dem sulle delibere CIPE è venuto fuori che ci sarebbero ancora disponibili da programmare 32 milioni di euro residui del primo programma ReStart, ed anche 110 milioni di euro che sarebbero il 4% a valere sull'ultimo stanziamento per la ricostruzione.

Ossia i 2,75 miliardi approvati dal governo Conte II ad ottobre 2020.

In totale, quindi, 142 milioni di euro che - parole di Giovanni Lolli - sarebbero fondi tutti dedicati a L'Aquila e che sarebbero da far fruttare per creare un vantaggio competitivo a favore del territorio.

Vanno però chiariti alcuni punti, ed è questo quello che il PD vuole fare.

Anzitutto appurare se sia stato attivato il meccanismo per avere effettivamente a disposizione i 110 milioni di euro derivanti dall'ultimo stanziamento per la ricostruzione, e poi - in aggancio - avere il quadro di chi si stia occupando di stilare il programma strategico di questo "ReStart 2".

Volontà di trasparenza che sarà sostanziata in tre iniziative spiegate al nostro taccuino dal Capogruppo del PD in Consiglio comunale a L'Aquila Stefano Albano.

“Fintantoché Comune e Regione non riattiveranno un tavolo di concertazione - dice Albano - noi proveremo a farci infrastruttura di una discussione orizzontale".

"Abbiamo chiesto al nostro parlamentare Michele Fina - prosegue Albano - di fare una interrogazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per sapere lo stato di attuazione delle risorse finora, e se è stato è stato attuato il meccanismo del 4% anche sulla seconda dotazione, per brevità i ‘fondi Legnini’".

"E soprattutto - spiega Albano - noi intendiamo chiedere un incontro, come delegazione delle opposizioni della città, al capo della Struttura di Missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Fiorentini, che è colui il quale coordina la programmazione di queste risorse".

"Non è accettabile - conclude Stefano Albano - che cali il silenzio su queste risorse; noi pensiamo che sia una partita decisiva su cui non intendiamo arretrare di un millimetro".