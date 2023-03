Sanità, fondi Pnrr: "nessuna revoca, centrosinistra mischia le carte"

Dopo la conferenza stampa in cui i consiglieri regionali d'opposizione denunciavano il mancato completamento delle procedure per ottenere i finanziamenti del PNRR sulla sanità abruzzese, arriva la risposta dell’Assessore alla Salute Verì: “come da copione, il centrosinistra crea caos per ingenerare confusione nei cittadini: non c’è stata alcuna revoca di fondi PNRR destinati alla Regione Abruzzo per la Missione 6 Salute”.



Lo precisa appunto Nicoletta Verì, intervenendo nella polemica innescata ieri sulla quale già in serata c’erano già state le precisazioni tecniche da parte della Regione.



“La minoranza – spiega la Verì – mischia piani diversi nelle complesse fasi di gestione dei finanziamenti del PNRR, spacciando per vere informazioni che in realtà non hanno alcun fondamento. La dotazione finanziaria assegnata all’Abruzzo per gli investimenti sulla sanità territoriale è intatta e non è intervenuto alcun taglio da parte dello Stato. Il riferimento che fa il centrosinistra per giustificare la sua versione dei fatti è al Foi, il Fondo per le Opere indifferibili del Ministero, che stanzia dei fondi aggiuntivi per la realizzazione delle strutture. Nel 2022, la Regione non ha potuto accedere alle risorse perché le progettazioni non erano state ancora completate. Lo stesso provvedimento verrà riproposto anche per il 2023 (per lo stesso importo già destinato all’Abruzzo) e questa volta le risorse saranno assegnate, in una fase e in un contesto di immediata utilità. E’ evidente che non c’è nessuna revoca, semplicemente perché non c’era stata assegnazione”.



Nel frattempo, in questi giorni, l’Aric provvederà a pubblicare tutte le gare per l’affidamento delle progettazioni esecutive delle opere inserite nella programmazione regionale per la Missione 6 Salute del PNRR.



“Non c’è dunque alcun ritardo – conclude l’assessore – nella gestione delle procedure PNRR e la Regione sta rispettando tutte le scadenze previste nel cronoprogramma”.