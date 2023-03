Siglato dalla Regione l'accordo di programma “Impresa agricola pulita”

Nella giornata di oggi, 30 marzo, è stato rinnovato e aggiornato lo schema di Accordo di programma “Impresa agricola pulita” tra Regione Abruzzo, ANCI, Consorzi Intercomunali Rifiuti, Gestori della Raccolta e le Organizzazioni di categoria del mondo agricoli per assicurare una gestione dei rifiuti sicura e semplificata da parte delle imprese agricole.

Ad illustrare i contenuti dell’intesa, sono stati, questa mattina, in Regione, a Pescara, il vice presidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente, l’assessore con delega ai Rifiuti, Nicola Campitelli, affiancati dal dirigente regionale, Salvatore Corroppolo.

L’esecutivo regionale, nello scorso mese di gennaio, aveva dato sostanza all’accordo, attraverso un’apposita delibera di giunta. Accordo che proprio stamattina è stato siglato. La finalità è quella di organizzare la gestione dei rifiuti agricoli secondo i principi di responsabilizzazione e cooperazione, favorendo il recupero, il riciclaggio ed il corretto smaltimento dei materiali di scarto provenienti dalle attività imprenditoriali agricole.

Per fornire un contributo concreto alle attività agricole e contribuire in maniera significativa alla protezione dell’ambiente attraverso la prevenzione dell’abbondono sui suoli agricoli di imballaggi o materiali inquinanti, l’accordo prevede semplificazioni amministrative a beneficio dei produttori che intendano conferire i loro rifiuti al servizio pubblico o d’igiene urbana. Le imprese agricole che aderiranno all’accordo in questione avranno la garanzia di gestire in maniera corretta i propri rifiuti con costi contenuti e contribuiranno ad una migliore protezione dell’ambiente, delle colture e della salute umana.

Il vicepresidente della Giunta, Emanuele Imprudente, ha affermato che “l'accordo sottoscritto, rappresenta la prova concreta dell’attenzione che l’Esecutivo regionale ripone verso il mondo agricolo attraverso la continua ricerca di semplificazione amministrativa e gestione sicura e corretta dei rifiuti. Lo scopo principale è di promuovere un’agricoltura virtuosa e sostenibile.

Sono fiero di questo risultato – ha proseguito il vicepresidente – perché l’accordo consente anche di ridurre gli oneri a carico degli agricoltori e nel contempo permette di tutelare l'ambiente gestendo in modo sicuro e tracciato i rifiuti prodotti da tale settore".

Secondo l’assessore con delega ai Rifiuti, Nicola Campitelli “oggi si è scritta una bella pagina per la Regione Abruzzo perché, attraverso un patto, è stato condiviso il principio che per assicurare la massima protezione per l’ambiente e per valorizzare le preziosissime colture regionali, si ha bisogno di procedure amministrative chiare e semplici da rispettare responsabilmente. Il mondo agricolo rappresenta uno strategico presidio per l’ambiente, capace di vigilare il territorio e proteggerlo da qualsivoglia forma di inquinamento.

Per queste ragioni, - ha concluso - sono convinto che oggi, ancora una volta, abbiamo fornito il nostro concreto contributo ad attuare azioni di sviluppo credibili, durevoli e soprattutto sostenibili”.