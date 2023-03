Opposizioni e maggioranza impegnano il sindaco sulla questione del bollo auto 2009

Presentato stamane dalle opposizioni e dalla maggioranza in consiglio comunale due ordini del giorno differenti per la risoluzione della questione del pagamento del bollo auto risalente al 2009.



“Quello che chiediamo è che il sindaco interceda sulla regione sul Governo affinché si risolva questa questione, anche la maggioranza si è accodata alla nostra richiesta ed ha presentato un ordine del giorno” dichiara la consigliera comunale Stefania Pezzopane.

Il secondo ordine del giorno infatti è stato presentato proprio dalla maggioranza dopo la prima commissione consiliare presieduta da Livio Vittorini: “con la prima commissione consiliare ieri abbiamo avuto chiarimenti dalla fonte ufficiale quindi la fascia dirigenziale della Regione Abruzzo per quanto concerne il bilancio e il servizio entrate che ci hanno confermato la legittimità chiaramente di queste cartelle che in questi giorni stanno raggiungendo i nostri concittadini e le nostre concittadine” dichiara Livio Vittorini.



Ed aggiunge: “oggi con l'ordine del giorno ricostruiamo tutto l'Inter che ha portato alla vicenda attuale e impegniamo il sindaco a attivarsi immediatamente con la Regione Abruzzo e che vengano riaperti i termini per quanto concerne le quote interesse e le quote sanzioni per dare una risposta a chi sta ricevendo le cartelle ma anche a chi ha pagato nei termini nelle modalità dovute i tributi”



Ad impegnare il Sindaco è anche l'opposizione, in termini diversi rispetto alla maggioranza: "questo è un ordine al giorno la cui sostanza è chiara: la regione senza utilizzare nessun preavviso ha considerato 45.000 persone come degli evasori e ha mandato per il tramite dell'Agenzia la cartella- dichiara Pezzopane- noi riteniamo che quelle cartelle vadano ridotte all'essenziale ovvero il 40% dovuto a suo tempo e che andavano fatte altre procedure di compreso l'utilizzo della comunicazione all'interessato”



“Nella cartella che è pervenuta agli utenti c'è scritto chiaramente che è stata la Regione Abruzzo quest'estate ad agosto a decidere la procedura che poi è stata effettuata dall'Agenzia delle Entrate. La regione avrebbe potuto scegliere un'altra procedura ha messo invece i soldi in entrata e li ha messi anche in uscita così come è stato chiarito ieri nell'interlocuzione con i dirigenti regionali” afferma la consigliera comunale del Pd.



Per Stefania Pezzopane “è chiaro che adesso il presidente Marsilio deve risolvere perché quei fondi che sono in uscita e non erano certi in entrata possono creare un problema molto serio alle casse della Regione”