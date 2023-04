D'Angelo lascia L'Aquila al centro e fonda il gruppo consiliare Noi Moderati

Nasce in Consiglio comunale dell’Aquila il gruppo “Noi Moderati”, in continuità con l’esperienza delle elezioni politiche che ha visto la formazione correre nella coalizione di centrodestra e la vede oggi fare parte integrante della maggioranza parlamentare e della compagine di governo.

A formalizzare la nascita del gruppo, a seguito di interlocuzioni fra il sindaco Pierluigi Biondi e i vertici nazionali di “Noi Moderati”, è stato il consigliere Daniele D’Angelo, che di “Noi Moderati” è stato capolista in Abruzzo per la Camera dei Deputati.

Ricordiamo che D'Angelo finora è stato in Consiglio come capogruppo del gruppo consiliare "L'Aquila al centro". Dunque lo spostamento non ha un carattere politico nel senso di spostamento di parti, bensì denota la volontà di inserirsi all'interno di un corpo nazionale, cosa che nel gruppo precedente non era possibile poichè di carattere locale. Tali manovre non appaiono dirimenti se non inseriamo la notizia in un contesto: le regionali sono alle porte.

Comunque fuori dal nostro commento, D'Angelo ha dichiarato:

“Si tratta di un ulteriore passo verso un consolidamento del quadro politico, per rafforzare la filiera politico-istituzionale per il buon governo dell’Italia e dei nostri territori e per le prossime sfide che ci attendono”.

Nei prossimi giorni si terrà una conferenza stampa con la partecipazione dei vertici nazionali di “Noi Moderati”, per approfondire lo sviluppo del progetto politico e della strutturazione del partito.