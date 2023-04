Fondo complementare al PNRR: Abruzzo Open Polis e la distribuzione territoriale delle risorse

A 14 anni dal sisma dell’Aquila, Abruzzo Open Polis fa il punto delle risorse messe a disposizione per la ricostruzione dal fondo complementare al PNRR, che ammontano a 1,78 miliardi di euro.

Una parte di queste, relativa alla sottomisura A “Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi”, è già stata assegnata e, dunque, è possibile territorializzarla. Stiamo parlando di 369 milioni di euro di cui è già nota la destinazione.

A livello provinciale, L’Aquila è il territorio che riceve la maggior parte delle risorse, pari a circa 262,6 milioni di euro, che hanno consentito di finanziare circa 300 interventi. Seguono la provincia di Teramo e quella di Pescara, con 63,2 e 12,4 milioni rispettivamente. I rimanenti 30,5 milioni, invece, sono distribuiti su più province.

Per quanto riguarda la tipologia degli interventi finanziati, 85,5 milioni vanno a progetti di rigenerazione urbana, seguono 68 milioni per la costruzione del centro nazionale per il servizio civile universale a L’Aquila e i 66 milioni destinati ad interventi su strade statali e comunali.

Spostandoci poi sulla graduatoria dei comuni che ricevono più fondi, il primato va, ancora una volta, a L’Aquila con circa 124 milioni, di cui buona parte vanno al già citato centro per il servizio civile, 8 milioni agli interventi sul Museo nazionale d’Abruzzo, 6,3 alla riqualificazione di Piazza Duomo e 3,4 al consolidamento e completamento del Palazzo di Giustizia. Seguono Teramo con 15 milioni e Montorio al Vomano con 6,5.