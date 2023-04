"Biondi faccia il sindaco, non il messia". La dura nota del PD sui lavori delle mura

Il Partito Democratico dell'Aquila è intervenuto con una nota incisiva contro il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. Incipit della nota "Biondi faccia il sindaco, non il messia".

Le parole dei democratici aquilani dai toni altisonanti entrano nel merito della questione della valorizzazione delle mura urbiche. Il motivo della nota è impedire il tentativo da parte dell'amministrazione di centro destra di intestarsi i lavori e il completamento dell'opera, cominciati con l'amministrazione di centro sinistra.

Proponiamo di seguito il testo integrale della nota:

" Seppur la vicinanza alla Santa Pasqua talvolta potrebbe confondere le idee siamo qui a ricordare a Biondi che dovrebbe fare il Sindaco dell’Aquila non atteggiarsi a sacri ruoli che non gli competono.

Ebbene sì signor Sindaco, nonostante la persistente furba narrazione che osanna le sue gesta, siamo qui a ricordarle che anche a L’Aquila si adotta il calendario Gregoriano e che non esistono gli anni ante-Biondi e dopo-Biondi.

Ebbene sì signor Sindaco, siamo qui a farle notare che non sono “INIZIATI” i lavori di valorizzazione delle mura urbiche aquilane, semmai sono “RIPRESI”, sono ripresi dopo la realizzazione di un corposo primo lotto programmato e per la gran parte realizzato durante l’amministrazione guidata da Massimo Cialente.

Ebbene sì signor Sindaco, siamo qui ad evidenziarle che far partire questo lotto di lavori con più di 5 anni di ritardo dall’effettivo finanziamento non può essere annoverato tra le pratiche della buona amministrazione. In ultimo, caro signor Sindaco, siamo qui a ricordarle che la mancanza di manutenzione semmai era dovuta all’improvvida scadenza degli accordi con il collettivo di associazioni “Compagnia delle mura”, che soltanto grazie ad una mozione a firma del consigliere Palumbo sono stati successivamente ripristinati.

Ebbene caro Sindaco, siamo qui a ricordarle che è giusto che ognuno abbia i suoi ruoli, lei si concentri sul ruolo dell’amministratore – magari ci riuscirà meglio di quanto fatto finora – e lasci stare le sacre narrazioni a chi realmente dovrebbe raccontarle."