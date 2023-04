Sinistra Italiana e Verdi L'Aquila "Siamo onorati della presenza di Ilaria Cucchi per il 6 aprile"

"Siamo davvero onorati e orgogliosi che Ilaria Cucchi, senatrice eletta nel gruppo Alleanza Verdi Sinistra Italiana, venga a L’Aquila e che nelle celebrazioni della ricorrenza del terremoto del 6 aprile 2009 partecipi al convegno “Storie di Giustizia – L’importanza della memoria” in programma il 6 aprile alle ore 16 presso il Ridotto del Teatro Comunale."

Queste le parole di Pierluigi Iannarelli del circolo di Sinistra Italiana dell'Aquila.

Inoltre iannarelli ha ricordato le vicende personali e il valore simbolico di una figuara come la senatrice Cucchi al fine di sottolineare l'importanza della sua presenza a L'Aquila in quiesto 14° anniversario dal sisma.

"Anche per Lei quell’anno, e più precisamente il 22 ottobre 2009, la sua vita, come quella dei suoi cari, cambiò repentinamente, segnata per sempre dalla morte del suo caro fratello Stefano, ucciso per le percosse ricevute durante la detenzione e per mancata assistenza medica. Verranno dimostrate connivenze, depistaggi, falsificazioni di documenti da parte di medici e carabinieri. Verrà dimostrata l’esistenza di un sistema potente, ma non invincibile. Ilaria, simbolo suo malgrado, della lotta contro le ingiustizie, verrà a dare il suo prezioso contributo e ci insegnerà a non piegarci contro le crepe e le distorsioni che a volte la “giustizia ingiusta” ha travolto la nostra comunità."