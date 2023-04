L'UDU torna in piazza contro la mancata erogazione delle borse di studio

Nella giornata di oggi, martedì 4 aprile, alle ore 15:00 dinanzi al Palazzo dell'Emiciclo si svolgerà una manifestazione convocata dal coordinamento regionale UDU L’Aquila, UDU Teramo, 360 Gradi Chieti – Pescara.

Le organizzazione studentesche hanno deciso di scendere in piazza per protestare contro un annoso problema, ovvero quello degli idonei non beneficiari delle borse di studio. Infatti a più di 100 giorni dal termine di legge per il pagamento della prima rata delle borse di studio universitarie, ancora 2343 studenti e studentesse non hanno ricevuto un euro e affrontano, in tutta la regione, grandi sacrifici per cercare di non essere costretti a fare rinuncia agli studi. Molte studentesse e molti studenti non riescono a pagare l’affitto, i viveri, il materiale didattico.

Gli studenti definiscono "Paradossale" la situazione all’Aquila dove raccontano che diversi studenti internazionali, provenienti soprattutto dall’Africa, che o sono idonei non beneficiari o, a causa dei ritardi nella riapertura della Campomizzi a inizio anno accademico, sono illegittimamente considerati studenti “IN SEDE” e quindi con borsa di studio dimezzata; tali studenti da settimane mangiano una sola volta al giorno perché non possono permettersi di pagarsi il secondo pasto.

La comunità studentesca insieme al coordinamento regionale scenderà dunque di nuovo in piazza per denunciare questa situazione e chiede di essere ascoltata al più presto dalle istituzioni competenti:

"Pretendiamo la fine degli slogan da parte della Regione Abruzzo e l’immediata erogazione delle borse di studio in tutta la Regione. Chiediamo inoltre una convocazione da parte dell’Assessore competente per discutere una volta per tutte delle tempistiche di erogazione delle borse di studio ed eliminare questo problema definitivamente dalla nostra regione"

Queste le richieste avanzate dal Coordinamento Regionale UDU L’Aquila UDU Teramo 360° Chieti-Pescara