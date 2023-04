Casellati a L'Aquila, sottoscritto protocollo con Regione Abruzzo

La Ministra per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Elisabetta Alberti Casellati questa mattina è all'Aquila per la sottoscrizione di un protocollo d'intenti sancito con la Regione Abruzzo per l'individuazione di linee di intervento volte alla semplificazione normativa a diretto beneficio delsistema dei cittadini e delle imprese.

La sottoscrizione si è svolta alle 11:30 all'interno di Palazzo Silone, sede della Regione Abruzzo. In seguito la Ministra è stata accompagnata dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio in visita per le strade del Centro storico, dove tra gli altri luoghi ha visitato palazzo Pica Alfieri. (In fondo all'articolo la nostra photo gallery).

Nel dettaglio il protocollo sottoscritto dalla Casellati e da Marsilio è volto a semplificare la macchina amministrativa oliando determinati passaggi e a facilitare la relazione fra le due istituzioni.

Si verrà infatti a intessere un vero e proprio filo diretto tra il Ministero per le Riforme Istituzionali e la Regione Abruzzo con questo protocollo che avrà una durata di tre anni. Al centro del documento c'è il tema della semplificazione normativa, con l'intenzione di portare benefici per cittadini ed imprese del territorio.

Tra le parti ci sarà un rapporto di proposta e risposta, con le Regione Abruzzo che potrà segnalare al ministero interventi - sulla legislazione di competenza statale - che vadano nella direzione di una maggiore speditezza e snellimento delle procedure.

Da parte sua, il Ministero si impegna ad una valutazione attenta dei fascicoli e, in caso di condivisione della proposta, a farsi parte attiva per una rapida approvazione da parte di Governo e Parlamento.

Tra gli ambiti che ricadono nella sfera operativa delineata dal Protocollo ci sono la predisposizione di codici, testi unici, testi di riordino e riassetto normativo e poi, ad esempio, il rafforzamento del silenzio assenso, la riduzione del termine massimo previsto per l'annullamento d'ufficio, in generale la digitalizzazione dei procedimenti.

Il protocollo disegna anche un orizzonte di intervento sulla legislazione vigente, con interventi di riordino che possano garantire certezza nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione ed ottimizzazione delle procedure. Punto di congiunzione, analisi e sintesi di tutte queste attività sarà un tavolo tecnico per la semplificazione permanente. L'organismo vedrà la partecipazione di sei membri, 3 di rappresentanza ministeriale e tre per la Regione Abruzzo. Il tavolo che è già stato istituito si impegnerà annualmente anche a dare conto dei risultati raggiunti.