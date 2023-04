L'Aquila, Casellati visita il centro storico: "avete creduto nella ricostruzione"

In visita oggi a L’Aquila il Ministro per le riforme costituzionali Maria Elisabetta Casellati per la stipula del protocollo d'intenti sancito con la Regione Abruzzo, al termine dell’incontro una visita nel centro storico della città, accompagnata dal Presidente della Regione Marco Marsilio. Il Ministro ha voluto lanciare un messaggio di vicinanza ai cittadini e alcune riflessioni sulla ricostruzione: "ci avete creduto ed i risultati sono evidenti."



Una passeggiata lungo il Corso Vittorio Emanuele per poi raggiungere Piazza Palazzo ed infine Palazzo Pica Alfieri, dove è stata accolta da Fabrizio Pica Alfieri, sono questi i luoghi attraversati dal Ministro.



“Ho visto una città rinata, dove trovare tradizione, cultura, arte. Una città meravigliosa con un centro storico bellissimo e questo palazzo che ti dà una grande emozione, una città dove tutto è stato rimesso a posto tenendo conto di quella che era la struttura originaria. L’Aquila racchiude tantissimi tesori e per me è stata una scoperta” ha dichiarato Casellati.



Il Ministro inoltre ha dedicato un pensiero particolare agli aquilani proprio in occasione dell’imminente anniversario dal sisma 2009: “Il 6 aprile di 14 anni fa è stata veramente una ferita al cuore di tutti gli italiani non soltanto dell'Aquila, ma gli abruzzesi sono persone coraggiose e forti che non si sono piegate, ma anzi si sono rimboccate le maniche e hanno dato a tutti un messaggio di speranza. Hanno creduto in questa ricostruzione e i risultati si stanno vedendo. Oggi la città rivive nei lavori, nelle strade, nei negozi, nelle botteghe” ha concluso il Ministro Casellati.