14 anni dal sisma, Meloni e La Russa a L'Aquila: "città da cui c'è molto da imparare"

Arrivati a L’Aquila per il quattordicesimo anniversario dal sisma il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente del Senato Ignazio La Russa.

“L'Aquila è una città da cui c'è molto da imparare” dichiara Giorgia Meloni.



E' stata svelata nel primo appuntamento della giornata la stele realizzata al Parco della Memoria, raffigurante il croco dello zafferano, simbolo individuato anche quest'anno dal Comune dell'Aquila per ricordare le 309 vittime del sisma 2009. Presente alla cerimonia il Presidente del Senato Ignazio La Russa che ha accompagnato il Sindaco Pierluigi Biondi e il Presidente della Regione Marco Marsilio nel gesto che ha svelato l’opera.

Deposta inoltre una rosa bianca davanti alle targhe dei nomi delle vittime.



Arrivata poi per il momento dedicato alla Santa Messa, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accolta dalle istituzioni abruzzesi davanti alla Chiesa delle Anime Sante, in Piazza Duomo.



“Sono molto legata a questo territorio, anche proprio politicamente, io sono anche il parlamentare di questo collegio. Negli anni abbiamo fatto un lungo lavoro con il Sindaco e con il Presidente della Regione per garantire quello che mancava” così ai nostri microfoni il Presidente del Consiglio.



“Questo è un territorio simbolo perché è un territorio che è stato pesantemente colpito e che ha avuto la forza e la capacità di rialzarsi e di fare del suo meglio per risorgere, noi continuiamo a fare quel lavoro perché i segnali sono stati dati, qualche giorno fa il CIPES ha sbloccato 50 milioni per la ricostruzione delle scuole, noi abbiamo messo nella legge di bilancio 70 milioni di euro e lo abbiamo fatto senza gli emendamenti dell'ultimo minuto, perchè l'abbiamo fatto come scelta strategica per garantire ovviamente la tenuta dei bilanci di questo territorio. Insomma c’è da fare di più sulla ricostruzione pubblica che è quello che ci riguarda, e che ora avrà gli stessi iter semplificativi che riguardano ad esempio il PNRR” ha aggiunto il Presidente del Consiglio.



“Non potevamo mancare a questo momento, L’Aquila è una città resiliente che ha sempre dato l’esempio” conclude Giorgia Meloni prima di entrare nella Chiesa delle Anime Sante.



