Continuano gli interrogativi legati al ponte di Belvedere, il rischio di una metropolitana di superfice bis

Si è tenuta questa mattina una conferenza stampa dedicata alla ricostruzione del ponte di Belvedere e tutti gli interrogativi legati all'opera ancora incompiuta. Alla conferenza stampa, che si è svolta all'interno della sede del comune a Villa Gioia, erano presenti il Consigliere comunale Paolo Romano, la Consigliera Stefania Pezzopane e la Consigliera Simona Giannangeli.

La conferenza è stata indetta con lo scopo di rendere pubblico il lavoro fatto dai consiglieri per cercare di ricostruire quanto accaduto al ponte di Belvedere per tentare di rispondere a quella che è la domanda ormai sempre più in crescita in città "Ma il ponte?".

Il Consigliere Romano ha spiegato che è stato necessario un lavoro di collegamento, di accesso, di studio e di analisi per ricostruire un po’ l’accaduto. Sono stati citati diversi dati per riassumere quella che è la situazione attuale del ponte.

Per prima cosa è stato riscontrato un aggravio dei costi, si passa infatti da un costo contrattualizzato di ben 3.900.000 a 7 milioni di euro cosa significa, ciò, ha spiegato Romano, significa che è stata superata la soglia comunitaria di 5, 3 milioni di euro per cui si dovrà procedere ad una gara aperta piuttosto che ad una procedura negoziata. Questo significa che per le casse del Comune dell’Aquila le spese aumenteranno da ben 5 milioni a 8 milioni di euro che dovranno essere ricercati nel bilancio del Comune e che verranno tolti da servizi e da interventi.

Inoltre il ponte sarà più largo, si passa infatti ad una larghezza tale che aumenterà anche l’ingombro sul civico 29, ovvero le case a ridosso dell'opera, "sono finite tutte le promesse della campagna elettorale delle regionali" ha dichiarato in merito Romano "sul civico 29 non sono state date delle abitazioni equivalenti agli inquilini addirittura verrà fatto un ingombro maggiore e quindi ci sarà un peso maggiore che verrà fatto all’interno di quell’immobile, non solo perché nella progettazione esecutiva incredibilmente scompaiono anche quelle che sono le spese relative allo sgombero del civico 29 che nella demolizione c’era e dato che la sicurezza è un qualcosa di importante come doveva essere anche per la ricostruzione dovrà essere previsto speriamo che possano essere rimesse queste queste cifre."

"C’è anche" prosegue Romano "la discrasia sulle penali che riguardano la progettazione esecutiva che sarebbe dovuta essere unitaria ma che così non è stata. Infatti è stata scissa, magari c’era più la campagna elettorale da dover svolgere, quindi era necessario fare in fretta e furia. La progettazione esecutiva doveva essere consegnata possiamo dire entro il 10 ottobre, i 140 giorni naturali e consecutivi da contratto che l’aggiudicatario doveva rispettare per il processo esecutivo è stato consegnato il 1 luglio del 2022 ragione per cui ci sono giorni, settimane,mesi che dovranno essere calcolati e su cui ancora non riusciamo a capire se sono stati calcolati o meno le penali ma quello che abbiamo potuto costatare è che c’è stato un aggravio di spese anche sulla progettazione quindi non solo sui lavori ma anche sulla progettazione esecutiva di ben 63.000 €".

A tutto questo bisogna aggiungere l'aggravio di spesa dovuto all'aumento del costo dei materiali, la questione del RUP dimissionario sul quale il comune non fa chiarezza e non procede a nuova nomina, nonostante questa sia una figura centrale che lo stesso codice degli appalti ritiene obbligatoria.

"Di fatto" conclude Romano "andrebbe opportunamente spiegato perchè il ponte non c’è, il Comune ha il coltello alla gola"

Sul tema anche la Consigliera Pezzopane ha rincarato la dose sostenendo che si rischia di ritrovarsi dinanzi ad un grande incompiuto, e paventa la possibilità di una "Metropolitana di superfice bis" citando l'opera pensata, avviata e mai completata.

In fine i Consiglieri hanno dichiarato che metteranno in atto tutte le azioni possibili per sbrogliare questa situazione