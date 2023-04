De Masi eletto presidente del PD aquilano, congresso cittadino ai primi di giugno

Nella giornata di ieri, martedì 11 aprile, si è svolta all'interno dell’auditorium della Cgil all’Aquila l’Assemblea degli iscritti del Partito democratico che, all’unanimità, ha approvato i bilanci consuntivi 2021 e 2022 oltre al bilancio di previsione 2023. Ma la vera notizia emersa dall'assemblea riguarda l'elezione, su proposta della segretaria Emanuela Di Giovambattista, di Vincenzo De Masi a Presidente dell'assemblea.

De Masi ha immediatamente assunto la sua funzione e sarà proprio lui, insieme alla segretaria, a gestire la fase congressuale che è stata avviata ufficialmente ieri e che porterà, tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno, al congresso cittadino per l’elezione della nuova segreteria comunale.

“Dopo la dolorosa sconfitta alle elezioni comunali, avevamo deciso con il documento ‘Open’ di cambiare il Pd attraverso un percorso di apertura e rinnovamento. Questo percorso si è intersecato con la fase di rinnovamento del partito a livello nazionale, anticipandola nei temi e negli obiettivi. Siamo forse una delle poche città in cui la Costituente è stata praticata davvero”, ha inteso rivendicare Di Giovambattista.

“Ora, a 8 mesi dall'inizio del percorso e dopo l'importante fiducia che anche all'Aquila ci è stata accordata con la partecipazione alle primarie, questo percorso va consolidato e strutturato. Per questo, come avevo annunciato otto mesi fa, apriamo il congresso del Pd L'Aquila che servirà a proseguire e rilanciare ancora su questa linea politica. Auspico che sia un congresso unitario ma chiaro nella linea e negli obiettivi che si vorrà dare. Un congresso che si svolga nella città e con la città e non solo nel partito e che apra la strada per la costruzione dell'alternativa alla destra”.