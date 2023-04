Il numero unico di emergenza arriva in Abruzzo. Siglato il protocollo con il ministro Piantedosi

Mattinata aquilana per il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi, oggi in Prefettura nel capoluogo di regione per presenziare al Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto Cinzia Torraco, e per sottoscrivere con la Regione Abruzzo un protocollo d’intesa per l’istituzione del Numero unico di emergenza europea, abbreviato NUE.

Nel 2024 vedrà la luce la nuova struttura regionale che, di fatto, unirà tutti i servizi emergenziali di Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Soccorso sanitario sotto un unico numero telefonico, il 112. Attualmente in Italia il servizio NUE è attivo 13 regioni. Ecco che si aggiunge anche l’Abruzzo.

Il modello organizzativo prevede una Centrale unica di risposta (CUR), nella quale vengono convogliate le linee 112, 113, 115 e 118. Al suo interno gli operatori smisteranno le telefonate ai diversi Enti responsabili della gestione delle emergenze. “Una unificazione del servizio – ha spiegato il ministro Piantedosi – che migliorerà del 60% la risposta emergenziale”.

L’investimento per la nuova struttura, che ammonta a 4 milioni di euro, “è reso possibile anche grazie al fatto che nei mesi scorsi abbiamo sbloccato la ricostruzione dell'edificio cosiddetto ex Inapli, nel quartiere San Sisto, in disuso dal 2009, che ospiterà proprio la sede della sala operativa del NUE”, ha affermato il senatore di Fratelli d'Italia, Guido Liris, dopo l'incontro con il rappresentante del governo.

"I lavori della realizzazione della centrale sono già avviati con affidamento e contratti già sottoscritti e dovrebbero concludersi entro la fine di quest'anno. – ha continuato - Provvisoriamente la sede sarà presso l'Agenzia regionale di protezione civile in via Salaria antica est".

Nel corso della riunione, il ministro Piantedosi ha sottolineato l’importanza del progetto, “con il quale anche l'Abruzzo – ha detto - si aggiunge al quel processo di modernizzazione voluto dall'Ue”.

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha poi ricordato il "forte impegno della Regione in termini economici proprio per la realizzazione del Nue, per il quale a fronte di un costo a regime di 3,5 milioni di euro lo Stato garantirà 1,3 milioni".